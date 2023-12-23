Мерзликин о стычке с Уилсоном: «Я просто пытался забрать свою клюшку, а меня ударили. Он получил по заслугам»

Теги драки Вашингтон Коламбус НХЛ Том Уилсон Элвис Мерзликин Хоккей

Элвис Мерзликин высказался о стычке с Томом Уилсоном в матче НХЛ.

Инцидент произошел в игре регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

В овертайме нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон упал в ворота «Блю Джекетс». В результате эпизода клюшка Мерзликина также оказалась в воротах, голкипер вернулся за ней и толкнул Уилсона. В итоге на льду завязалась потасовка.

По итогам стычки Мерзликин получил 2-минутный штраф за грубость против Уилсона. Александр Овечкин реализовал удаление вратаря.

«Я просто пытался забрать свою клюшку, а меня ударили. Ну, хватит... Я буду защищаться. Он получил по заслугам, мне все равно. 

Я думаю, что в целом мы хорошо сыграли в меньшинстве, мы заслуживали победу. Я чувствую себя виноватым. Мне жаль, но это эмоциональная игра, я отреагировал. Возможно, мне следует контролировать свои эмоции», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

Мерзликин вступил в стычку с Уилсоном в овертайме матча с «Вашингтоном». Овечкин реализовал удаление вратаря

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2 комментария
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Ну по факту не бил его Уилсон вначале. Так просто потолкался с ним.
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нормально все Элвис, меня так давно не радовал как ты вчера, по щам павлину напихал.
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