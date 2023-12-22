Мерзликин вступил в стычку с Уилсоном в овертайме матча с «Вашингтоном». Овечкин реализовал удаление вратаря

Теги драки Вашингтон Коламбус Александр Овечкин видео НХЛ Том Уилсон Элвис Мерзликин Хоккей

Вратарь Элвис Мерзликин вступил в стычку с форвардом Томом Уилсоном в матче НХЛ.

Инцидент произошел в игре регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Вашингтоном».

В овертайме нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон после неудачного голевого момента упал в ворота «Блю Джекетс».

В результате эпизода клюшка Элвиса Мерзликина также оказалась в воротах, голкипер вернулся за ней и толкнул Уилсона. В результате на льду завязалась потасовка.

По итогам стычки Мерзликин получил 2-минутный штраф за грубость против Уилсона.

Александр Овечкин реализовал удаление вратаря, забив гол в овертайме матча с «Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Благодаря этой шайбе 38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию.

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10 комментариев
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Ответ Strannix
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- а если он латыша?
- а его за шо?
+3
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Комментарий удален модератором
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Имя то зачем каверкать
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Ответ Rikishi
лол, SPORTSNET же вроде блочили свои видео для России?))
Хз но на сайте с кнопкой смотрится спокойно.
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Ответ Seema
Хз но на сайте с кнопкой смотрится спокойно.
так о чем и речь. Перестали получается?
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