Мерзликин вступил в стычку с Уилсоном в овертайме матча с «Вашингтоном». Овечкин реализовал удаление вратаря
Вратарь Элвис Мерзликин вступил в стычку с форвардом Томом Уилсоном в матче НХЛ.
Инцидент произошел в игре регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Вашингтоном».
В овертайме нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон после неудачного голевого момента упал в ворота «Блю Джекетс».
В результате эпизода клюшка Элвиса Мерзликина также оказалась в воротах, голкипер вернулся за ней и толкнул Уилсона. В результате на льду завязалась потасовка.
По итогам стычки Мерзликин получил 2-минутный штраф за грубость против Уилсона.
Александр Овечкин реализовал удаление вратаря, забив гол в овертайме матча с «Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Благодаря этой шайбе 38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию.
- а его за шо?