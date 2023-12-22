Мерзликин вступил в стычку с Уилсоном в овертайме матча с «Вашингтоном». Овечкин реализовал удаление вратаря

Вратарь Элвис Мерзликин вступил в стычку с форвардом Томом Уилсоном в матче НХЛ.

Инцидент произошел в игре регулярного чемпионата между « » и « ».

В овертайме нападающий «Кэпиталс» после неудачного голевого момента упал в ворота «Блю Джекетс».

В результате эпизода клюшка также оказалась в воротах, голкипер вернулся за ней и толкнул Уилсона. В результате на льду завязалась потасовка.

По итогам стычки Мерзликин получил 2-минутный штраф за грубость против Уилсона.

Александр Овечкин реализовал удаление вратаря, забив гол в овертайме матча с «Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Благодаря этой шайбе 38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию.