Марченко и Мерзликин устроили потасовку на тренировке «Коламбуса» – Кирилл ударился о лед, споткнувшись о клюшку Элвиса. Игроки уладили конфликт

У Кирилла Марченко и Элвиса Мерзликина возник конфликт на тренировке.

Хоккеисты « » устроили потасовку на тренировке «Коламбуса», сообщает журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер. Марченко упал во время упражнения – вероятно, он споткнулся о клюшку .

сильно ударился о лед. Элвис подъехал к партнеру и, судя по всему, не поинтересовался, в порядке ли он. После этого Марченко, недовольный поведением Мерзликина, начал спор с ним. Игроки стали толкаться, пока Дмитрий Воронков не оттащил Марченко.

Вскоре хоккеисты уладили конфликт – Элвис извинился перед Кириллом. Марченко не получил серьезных повреждений.