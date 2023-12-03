Марченко и Мерзликин устроили потасовку на тренировке «Коламбуса» – Кирилл ударился о лед, споткнувшись о клюшку Элвиса. Игроки уладили конфликт

Теги Коламбус НХЛ Элвис Мерзликин Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Хоккей

У Кирилла Марченко и Элвиса Мерзликина возник конфликт на тренировке.

Хоккеисты «Коламбуса» устроили потасовку на тренировке «Коламбуса», сообщает журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер. Марченко упал во время упражнения – вероятно, он споткнулся о клюшку Мерзликина

Кирилл сильно ударился о лед. Элвис подъехал к партнеру и, судя по всему, не поинтересовался, в порядке ли он. После этого Марченко, недовольный поведением Мерзликина, начал спор с ним. Игроки стали толкаться, пока Дмитрий Воронков не оттащил Марченко.

Вскоре хоккеисты уладили конфликт – Элвис извинился перед Кириллом. Марченко не получил серьезных повреждений. 

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12 комментариев
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9-00 Учим Воронкова английскому
15-00 Дерёмся
16-00 Мир
19-00 учим Тексье русскому
+10
-3
+7
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Ответ oberkorn
В каждом мерзликине, живёт ирбе
У меня три приятеля хороших из Прибалтики, и они не разделяют людей по национальностям. Реже смотрите телевизор.
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+2
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Воронков рулит. вот для этого его взяли в команду👍
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Ответ askmi13
С чего бы это??? Если Мерзликин клюшку сунул?
Ну тренировка, идет..ну спецом что ли?
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У Воронкова столько огня, что может и на Колдер наиграет..
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