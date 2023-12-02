Журналисты отметили, что Воронков общается на русском с игроками «Коламбуса»: «Он не понимает английский, поэтому говорит со всеми по-русски, включая француза Тексье»

Дмитрий Воронков разговаривает с игроками «Коламбуса» на русском языке.

Об этом сообщил журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер после разговора с .

« и близко не понимает английский язык, поэтому он разговаривает со всеми по-русски, включая француза .

Чинахов сказал, что и Элвис [ ] сыграли большую роль в том, чтобы он понимал английский во время дебютного сезона.

Часть их метода заключалась в том, что Чинахов заказывал еду для их стола на английском языке во время обедов на выезде», – написал Хеджер.

«Он все время пытается поговорить с Тексом… по-русски», – привел цитату Чинахова журналист.