Журналисты отметили, что Воронков общается на русском с игроками «Коламбуса»: «Он не понимает английский, поэтому говорит со всеми по-русски, включая француза Тексье»
Дмитрий Воронков разговаривает с игроками «Коламбуса» на русском языке.
Об этом сообщил журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер после разговора с Егором Чинаховым.
«Воронков и близко не понимает английский язык, поэтому он разговаривает со всеми по-русски, включая француза Тексье.
Чинахов сказал, что Гавриков и Элвис [Мерзликин] сыграли большую роль в том, чтобы он понимал английский во время дебютного сезона.
Часть их метода заключалась в том, что Чинахов заказывал еду для их стола на английском языке во время обедов на выезде», – написал Хеджер.
«Он все время пытается поговорить с Тексом… по-русски», – привел цитату Чинахова журналист.
Но язык учить, конечно надо)
..И все его понимают, что характерно )))
"- Антуан, скажи жьооооо...."