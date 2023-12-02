Журналисты отметили, что Воронков общается на русском с игроками «Коламбуса»: «Он не понимает английский, поэтому говорит со всеми по-русски, включая француза Тексье»

Теги Коламбус НХЛ Элвис Мерзликин Владислав Гавриков Александр Тексье Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Дмитрий Воронков разговаривает с игроками «Коламбуса» на русском языке.

Об этом сообщил журналист The Columbus Dispatch Брайан Хеджер после разговора с Егором Чинаховым.

«Воронков и близко не понимает английский язык, поэтому он разговаривает со всеми по-русски, включая француза Тексье.

Чинахов сказал, что Гавриков и Элвис [Мерзликин] сыграли большую роль в том, чтобы он понимал английский во время дебютного сезона.

Часть их метода заключалась в том, что Чинахов заказывал еду для их стола на английском языке во время обедов на выезде», – написал Хеджер.

«Он все время пытается поговорить с Тексом… по-русски», – привел цитату Чинахова журналист.

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25 комментариев
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Скажи-ка Тексье, а ведь не даром....
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Так француз быстрее русский выучит
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Воронков - Тексье: музыка ваша... И сами вы...
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Же не ма па сис жур
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Ответ Артем Зырянов
Воронков - Тексье: музыка ваша... И сами вы...
чё ты прислал к нему, он вообще француз :)
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Гу Джеб, Мистер Пронька Воронков, Гу Джеб
По -русски надо говорить ,но с английским акцентом )У нас так любят общаться с иностранцами )А потом им не предьявлять ,а почему они не понимают ничего )
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На самом деле довольно распространённый "баг" многих иностранцев (это не только русских касается), когда они за границей чисто машинально не зная местного языка, воодушевленно балакают на своём родном, типа, вдруг чё-нибудь поймут из сказанного)

Но язык учить, конечно надо)
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напролом)
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Это как пытаться уговорить кота, чтобы он заговорил
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Гу Джеб, Мистер Пронька Воронков, Гу Джеб
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Музыка твоя г , ну что споришь я говорю г . Вообще то он фанцуз , а какая разница . Данила Бодров ""Брат""
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Ответ Артем Зырянов
Воронков - Тексье: музыка ваша... И сами вы...
Music? Ah, oui, tres bien, excellente!
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Ответ Cbj Fan
Пора нашим учиться русский язык. ;) А финну Лайне можно напомнить, что Финляндия была в свое время частью Российской империи. :D
Хельсинки за три дня?
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Ответ Иван Шуткин
По -русски надо говорить ,но с английским акцентом )У нас так любят общаться с иностранцами )А потом им не предьявлять ,а почему они не понимают ничего )
Или как Мутко.
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А они не понимают - ибо тупые!
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Пора нашим учиться русский язык. ;) А финну Лайне можно напомнить, что Финляндия была в свое время частью Российской империи. :D
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Английский выучить одна из самых простых вещей..
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поэтому он разговаривает со всеми по-русски (с)
..И все его понимают, что характерно )))
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может ему просто не сказали что он француз? Когда знакомили, представили Александром, а фамилий смешных у нас столько , что можно из них сборник анекдотов выпускать.
"- Антуан, скажи жьооооо...."
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там по одному виду воронка понятно, что голова у него чтобы шлем носить😬
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А когда его переспрашивают ,он говорит тоже самое , только громко и по слогам
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Классика)) https://m.youtube.com/watch?v=sez_-UoRudg
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