Элвис Мерзликин: «Овечкин – величайший игрок в мире. У него было много шансов, но он не переиграл меня. Я рад, что выиграл эту битву»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Элвис Мерзликин Хоккей

Вратарь Элвис Мерзликин высказался об игре против Александра Овечкина.

Овечкин остался без очков в матче против «Коламбуса» (2:1).

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он величайший игрок в мире, и мне как вратарю не хочется [позволять] ему забивать.

Я был очень серьезно настроен против него весь матч. Сегодня у него было много шансов, и он не переиграл меня, для меня это хорошо.

Я рад, что выиграл эту битву против него», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

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6 комментариев

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КристапсПорзингис
Когда ты клиент Ови ,и впервые тебе не пришлось его обслуживать)))
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hhlg
Элвис здорового человека! ;)
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rjrjy
Не пропустить от Овечкина - это, конечно, здорово. Только вот Вашингтон всё равно выиграл и опередил Коламбус в турнирной таблице, а сам Элвис мог бы и получше среагировать на голевой бросок Уилсона в первом периоде
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upuckuH
Матч то проиграли)
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Mephi027
Ну а толку, если команда проиграла?
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