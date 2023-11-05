Элвис Мерзликин: «Овечкин – величайший игрок в мире. У него было много шансов, но он не переиграл меня. Я рад, что выиграл эту битву»
Вратарь Элвис Мерзликин высказался об игре против Александра Овечкина.
Овечкин остался без очков в матче против «Коламбуса» (2:1).
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Он величайший игрок в мире, и мне как вратарю не хочется [позволять] ему забивать.
Я был очень серьезно настроен против него весь матч. Сегодня у него было много шансов, и он не переиграл меня, для меня это хорошо.
Я рад, что выиграл эту битву против него», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин.
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