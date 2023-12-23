Жамнов о том, зависим ли Голдобин от Морозова: «Он может и сам сотворить шедевр. Надо правильно его использовать, тогда он принесет результат»

Алексей Жамнов оценил прогресс форварда Николая Голдобина в сезоне-2023/24.

В 43 играх Голдобин набрал 55 (27+28) баллов, повторив рекорд «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.

– Все будет зависеть от . Он все прекрасно понимает. В его адрес было много нареканий. Могу сказать в его поддержку, что с Николаем очень легко работать. Он с пониманием относится к ситуациям на льду.

Сейчас он стал лучше играть на команду, это видит весь тренерский штаб.

Не знаю, обгонит ли он Владимира Ткачева по очкам, но у него другая задача, чтобы команда играла как следует.

– Зависим ли он от ?

– Он может и сам сотворить шедевр. Надо правильно его использовать, и тогда он принесет результат, – сказал главный тренер « » .