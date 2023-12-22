Жамнов о Мальцеве: «Некоторое время уйдет на адаптацию. У нас отличный от американского хоккей, разный стиль. В АХЛ он более прямолинейный»

Теги Спартак Алексей Жамнов АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов поделился мыслями об игре Михаила Мальцева.

Нападающий перешел в «Спартак» 12 декабря.

«Что касается Миши, то мы довольны тем, как он выглядит сейчас. Да, у него уйдет некоторое время на адаптацию. Все-таки у нас отличный от американского хоккей, разный стиль.

В АХЛ он более прямолинейный. Так сказать, юг – север. Мы же делаем больше акцент на комбинационном хоккее, стараемся это делать в нашей команде.

Плюс для Миши это новые партнеры, ему нужно привыкнуть к новому звену, на это уйдет некоторое время. Он будет только прибавлять», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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