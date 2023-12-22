Голдобин повторил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за одну регулярку. У него 27+28 в 43 играх
Николай Голдобин повторил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за одну регулярку.
Нападающий забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2, 3-й период).
Теперь на его счету 55 (27+28) баллов в 43 играх сезона за «Спартак».
Николай Голдобин повторил клубный рекорд в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.
По 55 баллов ранее также набирали Бранко Радивоевич (в сезоне-2009/10) и Александр Хохлачев (2022/23).