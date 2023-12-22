Голдобин повторил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за одну регулярку. У него 27+28 в 43 играх

Николай Голдобин повторил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за одну регулярку.

Нападающий забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против минского « » (3:2, 3-й период).

Теперь на его счету 55 (27+28) баллов в 43 играх сезона за « ».

повторил клубный рекорд в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.

По 55 баллов ранее также набирали (в сезоне-2009/10) и (2022/23).