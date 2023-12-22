«Вашингтон» выиграл все 6 вторых спаренных матчей в сезоне. Клуб идет на 5-м месте на Востоке

«Вашингтон» выиграл все 6 вторых спаренных матчей в сезоне-2023/24.

22 декабря «Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата .

Этот матч стал для команды тренера Спенсера Карбери вторым за 2 дня. 21 декабря клуб играл с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

В этом сезоне « » одержал победы во всех вторых спаренных матчах.

На данный момент клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками после 30 игр.