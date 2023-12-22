«Вашингтон» выиграл все 6 вторых спаренных матчей в сезоне. Клуб идет на 5-м месте на Востоке

Теги Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» выиграл все 6 вторых спаренных матчей в сезоне-2023/24.

22 декабря «Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Этот матч стал для команды тренера Спенсера Карбери вторым за 2 дня. 21 декабря клуб играл с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

В этом сезоне «Вашингтон» одержал победы во всех вторых спаренных матчах.

На данный момент клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками после 30 игр.

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5 комментариев
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Казалось, Вашингтон - это дом престарелых, главная задача которого довести самого именитого старца до рекорда. Однако ж, выступают выше ожиданий.
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сейчас Санька расчехлится, и понесется Вашик к чемпу, а потом Трамп поздравит с чемпионством и падением рекорда Гретцки
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если вашики в плоф попадут, то лысый будет фаворитом на Джек Адамс Трофи, с таким составом из пенсионеров и ахловцев, да ещё и в худший сезон Овечкина это эпичный результат
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Ответ K. Eropegov
Под стоны о том, как всё коряво и плохо в Вашингтоне, команда в таблице стоит довольно бодро.
пока да, но нужно еще примерно столько же, чтобы сделать какие-то выводы. после 60 матчей будет ясно, правильным путем идут Кэпс или нет.
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