Терещенко о шайбе Овечкина в игре с «Коламбусом»: «Рано или поздно это должно было произойти. Надеюсь, это начало хорошей голевой серии»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о том, что Александр Овечкин прервал серию без шайб.

Капитан «Вашингтона» забил в овертайме игры с «Коламбусом» (3:2 ОТ), прервав свою антирекордную 14-матчевую серию без голов.

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

– Конечно, приятно, что это случилось. Это рано или поздно должно было произойти. Саша‑то набирает очки, но хочется голов. Надеюсь, что это начало хорошей голевой серии.

– Переживаете насчет того, сможет ли он побить рекорд?

– Никакого переживания нет. Просто все говорят, что уже возраст и так далее. Да, я согласен, но тут все зависит от Саши, а он все прекрасно понимает и знает.

– На ваш взгляд, почему у Александра не получалось забить долгое время?

– Разные стечения обстоятельств, где в каких‑то моментах не везло. Тут только Саша знает, что происходило.

Я уверен, что он делает выводы и движется в правильном направлении, – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.

ДАААААААААААА! Овечкин забил впервые за 15 матчей! Вратарь «Коламбуса» не вовремя психанул

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