Игорь Григоренко о Голдобине и Порядине: «Когда в сборную вызывают, игроки обязаны ехать. Сейчас все условия созданы. Приезжай и балдей»

Теги Спартак Игорь Григоренко Кубок Первого канала КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Игорь Григоренко высказался о неприезде Голдобина и Порядина в «Россию 25».

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Отказ Голдобина и Порядина? Я думаю, что это право каждого. В наше время никто не отказывался от сборной. Я не хочу туда лезть, право каждого. Кто как видит ситуацию, по-своему определяет, так и делает.

Когда в сборную вызывают, я думаю, игроки обязаны ехать. Тем более сейчас все условия созданы для игроков. Приезжай и балдей – и играй. Только играй – остальное за тебя сделают.

Поставили интересы команды выше? Я не знаю, все может быть. Это вы у них узнайте, почему они не приехали», – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.

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11 комментариев
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в сборную пожалуйста,но не в эту цирковую во главе с главным 🤡🤡
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1. Это не сборная, а клоунада25
2. Это не КПК, а… клоунада
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Скорее приезжай и обалдевай (настоящее слово редактура не пропустит) от происходящего
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В ваше время вас приглашали сыграть за сборную страны против сильнейших игроков Европы, а тут ни того, ни другого
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Да, от речей ротана можно не только обалдеть, но и офигеть (тут должно быть матом)
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Вот поэтому порядочные игроки и не приезжают,привыкшие работать,а не балдеть.
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А те кто приехал и играл получается обалдели?
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Сборная сборной рознь. Во многих сборных игроки не едут к определенному тренеру.
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"Отказ Голдобина и Порядина? Я думаю это право каждого"... "Когда в сборную вызывают, я думаю, игроки обязаны ехать". Какая-то биполярочка...
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Теперь уже приезжай и страдай. Вот Шабанов уже немного посидел на баночек. Вротя с игроками творит что хочет
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