Игорь Григоренко о Голдобине и Порядине: «Когда в сборную вызывают, игроки обязаны ехать. Сейчас все условия созданы. Приезжай и балдей»
Игорь Григоренко высказался о неприезде Голдобина и Порядина в «Россию 25».
Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».
«Отказ Голдобина и Порядина? Я думаю, что это право каждого. В наше время никто не отказывался от сборной. Я не хочу туда лезть, право каждого. Кто как видит ситуацию, по-своему определяет, так и делает.
Когда в сборную вызывают, я думаю, игроки обязаны ехать. Тем более сейчас все условия созданы для игроков. Приезжай и балдей – и играй. Только играй – остальное за тебя сделают.
Поставили интересы команды выше? Я не знаю, все может быть. Это вы у них узнайте, почему они не приехали», – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.
2. Это не КПК, а… клоунада