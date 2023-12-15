Плющев о Голдобине и Порядине: «Какой смысл их подключать и играть в сборной, если продекларировали, что это U25? Непонятная ситуация»

Владимир Плющев оценил ситуацию форвардов «Спартака» и сборной «России 25».

Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин не принимают участие в Кубке Первого канала, поскольку попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«По-моему, они там объяснили причину. По крайней мере, спартаковское руководство объяснило, что к ним особо претензий нет.

Но они ребята-то старше 25 лет, чего на них взъелись? Было заявлено, что возраст сборной 25 лет.

Смысл какой их подключать туда и им играть в этой сборной, если продекларировали, что это U25?

В свое время, когда был турнир «Золотая шайба», участники были на возраст старше тех, кто был заявлен. Вы скажете, что это перспективная сборная. Зачем определять возраст-то? Совершенно непонятная ситуация.

Хотя в общем-то объяснимая – потому что U25 Роман Борисович [Ротенберг] тренировал. Но взъесться на Голдобина и Порядина не за что.

Если б они отказались от официального турнира, чемпионата или ещё чего, это другой вопрос. А здесь… Мало ли.

Там, я думаю, микротравмы какие-нибудь были. Все хотят к плей-офф подойти в лучшем состоянии здоровья», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.