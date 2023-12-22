Мыльников о результативности Овечкина: «У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет. Рекорд – дело времени»
Сергей Мыльников высказался о результативности Александра Овечкина.
Форвард «Вашингтона» ранее набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах сезона. 38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 66 голов.
– Вы как вратарь что можете посоветовать Александру Овечкину для увеличения результативности?
– Я думаю, рекорд – дело времени. У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет так, что мало никому не покажется, – сказал вратарь «Трактора».
Какая-то новая фамилия в бесконечной череде Кожевниковых.