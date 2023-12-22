Мыльников о результативности Овечкина: «У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет. Рекорд – дело времени»

Теги Трактор Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Матч ТВ Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Сергей Мыльников высказался о результативности Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» ранее набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах сезона. 38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 66 голов.

– Вы как вратарь что можете посоветовать Александру Овечкину для увеличения результативности?

– Я думаю, рекорд – дело времени. У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет так, что мало никому не покажется, – сказал вратарь «Трактора».

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1 комментарий
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Мыльников.

Какая-то новая фамилия в бесконечной череде Кожевниковых.
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