Мыльников о результативности Овечкина: «У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет. Рекорд – дело времени»

Сергей Мыльников высказался о результативности Александра Овечкина.

Форвард « » ранее набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах сезона. 38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории на 66 голов.

– Вы как вратарь что можете посоветовать для увеличения результативности?

– Я думаю, рекорд – дело времени. У всех так бывает, перед бурей всегда затишье. Потом Александра попрет так, что мало никому не покажется, – сказал вратарь « ».