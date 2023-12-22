Буше о гражданстве России: «Не вижу никакой необходимости. Пока вопрос отложен»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Рид Буше сообщил, что хочет остаться в «Авангарде».

– Не секрет, что сейчас менеджмент «Авангарда» работает над новым контрактом с вами. Насколько вы погружены в переговоры?

– Погружен, насколько это возможно.

– Вы сами хотите остаться в «Авангарде»?

– Да, желание есть.

– Летом вы говорили, что задумывались о получении российского гражданства, но этот вопрос требовал глубокого анализа и обсуждения с семьей. Что скажете об этом спустя полгода?

– Пока этот вопрос отложен, не вижу в этом никакой необходимости, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

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