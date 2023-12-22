Рид Буше: «В России люди на дорогах ничего не стесняются – просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше рассказал о бытовых условиях в Омске.

«В плане быта у меня в Омске все нормально. Я давно освоился, да и ничего сверхъестественного нет. Много времени провожу в своей съемной квартире, хожу в магазин – все обычно и вполне удобно.

Да, языковой барьер существует. Я очень часто пользуюсь онлайн-переводчиком или объясняюсь на пальцах (смеется). Не сказал бы, что есть успехи в изучении русского языка. Потому что летом, когда я уезжаю домой, забываю больше, чем выучил во время сезона. И за все годы в КХЛ я освоил немногое, особенно если говорить о том, что не касается хоккея.

Вожу машину в России и, конечно, стиль вождения отличается от того, что у меня дома. Здесь люди ничего не стесняются — они просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать или еще что-то (смеется)», – сказал форвард «Авангард»

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3 комментария
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Ну да читал тут статистику больше ста аварий за один день. в Омске на днях. Страна непуганных идиотов
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Четвертый сезон играет в России, мог бы уже и выучить язык, как говорится, было бы желание.
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Ответ ftw2002@yandex.ru
Четвертый сезон играет в России, мог бы уже и выучить язык, как говорится, было бы желание.
Россияне всю жизнь в России и не могут ПДД выучить, хотя они намного проще русского языка.
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