Рид Буше: «В России люди на дорогах ничего не стесняются – просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать»

Рид Буше рассказал о бытовых условиях в Омске.

«В плане быта у меня в Омске все нормально. Я давно освоился, да и ничего сверхъестественного нет. Много времени провожу в своей съемной квартире, хожу в магазин – все обычно и вполне удобно.

Да, языковой барьер существует. Я очень часто пользуюсь онлайн-переводчиком или объясняюсь на пальцах (смеется). Не сказал бы, что есть успехи в изучении русского языка. Потому что летом, когда я уезжаю домой, забываю больше, чем выучил во время сезона. И за все годы в я освоил немногое, особенно если говорить о том, что не касается хоккея.

Вожу машину в России и, конечно, стиль вождения отличается от того, что у меня дома. Здесь люди ничего не стесняются — они просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать или еще что-то (смеется)», – сказал форвард « »