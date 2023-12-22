Рид Буше: «Авангарду» по силам взять Кубок Гагарина. Не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать»

Рид Буше считает, что «Авангарду» по силам взять Кубок Гагарина.

– У вас есть особое вдохновение от того, что вы – лидер «Авангарда»? И без ваших голов команде придется очень непросто.

– Скажу просто, что я с гордостью несу это звание одного из лидеров команды. Стараюсь каждый день приходить на арену, выкладываться по полной программе и служить хорошим примером для одноклубников.

– Вообще, перекос в результативности в сторону первой тройки не мешает командной атмосфере в раздевалке?

– Нет, абсолютно. У нас отличная, сплоченная команда, все ребята дружные, и я никогда не замечал, чтобы вся эта статистика как-то влияла на атмосферу.

– Эта команда способна выиграть Кубок Гагарина?

– Мне этот вопрос задают каждый год (смеется). Вообще, не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать. Не люблю загадывать наперед, но «Авангарду» это вполне по силам, – сказал форвард «Авангарда».