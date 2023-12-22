Рид Буше: «Авангарду» по силам взять Кубок Гагарина. Не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Рид Буше Хоккей

Рид Буше считает, что «Авангарду» по силам взять Кубок Гагарина.

– У вас есть особое вдохновение от того, что вы – лидер «Авангарда»? И без ваших голов команде придется очень непросто.

– Скажу просто, что я с гордостью несу это звание одного из лидеров команды. Стараюсь каждый день приходить на арену, выкладываться по полной программе и служить хорошим примером для одноклубников.

– Вообще, перекос в результативности в сторону первой тройки не мешает командной атмосфере в раздевалке?

– Нет, абсолютно. У нас отличная, сплоченная команда, все ребята дружные, и я никогда не замечал, чтобы вся эта статистика как-то влияла на атмосферу.

– Эта команда способна выиграть Кубок Гагарина?

– Мне этот вопрос задают каждый год (смеется). Вообще, не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать. Не люблю загадывать наперед, но «Авангарду» это вполне по силам, – сказал форвард «Авангарда».

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