Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Это важно для меня. Выстраивал жизнь так, чтобы мог пойти в доверенные лица самого главного человека России»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

«Для меня это очень важно. Приятно, что мой труд оценивают настолько высоко.

Лично я выстраивал свою жизнь и карьеру так, чтобы мог потом пойти в доверенные лица самого главного человека нашей страны. Буду стараться помогать во всем», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

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8 комментариев
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тьфу на тебя, Данис.
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Данис шершавый язык Зарипов
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Еще одно пополнение в клуб лизунов! Добро пожаловать Данис.
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Ответ izhboldin-sergey
тьфу на тебя, Данис.
Тьфу на тебя еще раз.
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Эх, я уж надеялся, что хотя бы Зиннурыч не пойдёт по этой дорожке...
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Шайтан
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Как так можно ,за минуту перечеркнуть все свои заслуги, ради чего или кого
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