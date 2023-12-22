Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Это важно для меня. Выстраивал жизнь так, чтобы мог пойти в доверенные лица самого главного человека России»

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

«Для меня это очень важно. Приятно, что мой труд оценивают настолько высоко.

Лично я выстраивал свою жизнь и карьеру так, чтобы мог потом пойти в доверенные лица самого главного человека нашей страны. Буду стараться помогать во всем», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.