Данис Зарипов: «Ледовых арен надо строить больше. Наверное, будет сказано в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ детский хоккей Хоккей

Данис Зарипов считает, что в России нужно строить больше ледовых арен.

«Ледовых арен надо строить больше. Если поднять статистику, количество детей, которые приходят в секцию в 5-7 лет, мы в силу своих возможностей не можем всех взять и тренировать, потому что не хватает льда.

Наверное, будет сказано громко и в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России. Это статистика свежая. Это говорит о том, что нужно стремиться к лучшим условиям, ведь так будет больше чемпионов», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Напомним, в октябре глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что в настоящее время в России функционирует 800 катков, а РФ обошла США по количеству катков на душу населения.

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11 комментариев
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Скоро строить будет не кому.Да и не для кого.Посмотрите лучше как простые люди живут и сколько им платят те кто спонсирует команды.У нас чтобы подвести газ к дому надо заплатить 300т.У большинства таких денег нет
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+6
сейчас будет ответка от Владика
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только третьяку это не показывайте!
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По методичке Третьяка
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Больше проблем то нет в стране
Тренироваться дети наверное сами будут по ютубу
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Зато у нас больше дворцов, чем в Швейцарии! И это очень плохо и грустно!
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Надо всю страну залить катком. А всех людей сделать уродами, пингвинами из "Бэтмана"
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Насчет статистики от Зарипова - хотелось бы её увидеть воочию.
Мы на слово не верим.
В списке ледовых арен в Швеции далеко не все используются как ледовые. И даже с их учетом: ледовых дворцов в России больше.
А для детского спорта важнее не ледовые дворцы, а катки, о которых Третьяк говорил.
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Такой подставы от доверенного лица не ожидали. Надо бы Данису у Карякина поучиться
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Так, этого срочно занять чем то. Выгонять на лёд с АБ
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Ответ Сергей Фетисов
Скоро строить будет не кому.Да и не для кого.Посмотрите лучше как простые люди живут и сколько им платят те кто спонсирует команды.У нас чтобы подвести газ к дому надо заплатить 300т.У большинства таких денег нет
в Татарстане сегодня открыли новый дворец
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