Данис Зарипов: «Ледовых арен надо строить больше. Наверное, будет сказано в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России»

Данис Зарипов считает, что в России нужно строить больше ледовых арен.

«Ледовых арен надо строить больше. Если поднять статистику, количество детей, которые приходят в секцию в 5-7 лет, мы в силу своих возможностей не можем всех взять и тренировать, потому что не хватает льда.

Наверное, будет сказано громко и в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России. Это статистика свежая. Это говорит о том, что нужно стремиться к лучшим условиям, ведь так будет больше чемпионов», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Напомним, в октябре глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что в настоящее время в России функционирует 800 катков, а РФ обошла США по количеству катков на душу населения.