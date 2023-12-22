Данис Зарипов: «Ледовых арен надо строить больше. Наверное, будет сказано в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России»
Данис Зарипов считает, что в России нужно строить больше ледовых арен.
«Ледовых арен надо строить больше. Если поднять статистику, количество детей, которые приходят в секцию в 5-7 лет, мы в силу своих возможностей не можем всех взять и тренировать, потому что не хватает льда.
Наверное, будет сказано громко и в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России. Это статистика свежая. Это говорит о том, что нужно стремиться к лучшим условиям, ведь так будет больше чемпионов», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Напомним, в октябре глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что в настоящее время в России функционирует 800 катков, а РФ обошла США по количеству катков на душу населения.
Тренироваться дети наверное сами будут по ютубу
Мы на слово не верим.
В списке ледовых арен в Швеции далеко не все используются как ледовые. И даже с их учетом: ледовых дворцов в России больше.
А для детского спорта важнее не ледовые дворцы, а катки, о которых Третьяк говорил.