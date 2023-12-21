Кожевников о безголевой серии Овечкина: «В том году «Вашингтон» не попал в плей-офф. Александр сейчас играет на команду, отдавая передачи. Все нормально у него будет»

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в .

«Не думаю, что эта серия надолго затянется. Главное, чтобы команда играла. А в том году он набирал очки, но команда не попала в плей-офф. Александр настолько опытный, что сейчас играет на команду, отдавая передачи.

Это все журналисты нагоняют, считая его серию, а народ на это не смотрит. Все нормально у него будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион .