Кожевников о безголевой серии Овечкина: «В том году «Вашингтон» не попал в плей-офф. Александр сейчас играет на команду, отдавая передачи. Все нормально у него будет»
Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.
«Не думаю, что эта серия надолго затянется. Главное, чтобы команда играла. А в том году он набирал очки, но команда не попала в плей-офф. Александр настолько опытный, что сейчас играет на команду, отдавая передачи.
Это все журналисты нагоняют, считая его серию, а народ на это не смотрит. Все нормально у него будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
То же самое на кассе в магазине спросить мнение кассира или охранника на этот счет
Не в плане даже качества игры, просто интересно, насколько далеко они смогут зайти. С голами Овечкина или нет, не так важно)
Им каждый день звонят или один раз в месяц а потом нарезают порциями?
или они на зарплате в агентстве?