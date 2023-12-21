Кожевников о безголевой серии Овечкина: «В том году «Вашингтон» не попал в плей-офф. Александр сейчас играет на команду, отдавая передачи. Все нормально у него будет»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.

«Не думаю, что эта серия надолго затянется. Главное, чтобы команда играла. А в том году он набирал очки, но команда не попала в плей-офф. Александр настолько опытный, что сейчас играет на команду, отдавая передачи.

Это все журналисты нагоняют, считая его серию, а народ на это не смотрит. Все нормально у него будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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15 комментариев
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Зачем спрашивать неадекватно человека , он не следит давно за хоккеем - это видно по его интервью
То же самое на кассе в магазине спросить мнение кассира или охранника на этот счет
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С Павелски надо ему созвониться, а то как-то резко сдал.
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Ответ Pavol Demitra
Чуйка есть что сегодня коламбусу забьет.
тут уже и тренер тревогу забил, то что Вашингтон попадет в плов это не так важно для них, они всегда на грани слаьейшая из команд входящих в плов регулярно будет отлетал от чемпиона конфы, поэтому новая структура игры, тихие победы, это все вроде хорошо, но не нужно это руководству клуба если при смене модели игры стали набирать очки но главная звезда и главная причина новостей и маркетинга погоня за рекордом сдохли резко, это же перестройка новым тренером игровых моделей и связей стала причиной вроде хорошей игры но сразу сникли голы Ови. для клуба даже не так важно выиграть ещё один кубок Стэнли как важно стать обладателем вечного рекорда. они же это понимают. это важнее в плане маркетинга клуба на будущее чем условный кубок Стэнли который каждый год кто-то да получает. ясно что тренеру дали давно задачу решить проблему иначе будут менять тренера. посему с новым тренером сломался главный забивала? потому что он принес новые игровые схемы.
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Часть команды, часть короБля, опять не забил.
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Чуйка есть что сегодня коламбусу забьет.
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Поймал себя на мысли тут, когда смотрел игру Вашингтона: их смотреть прям интересно в этом году.

Не в плане даже качества игры, просто интересно, насколько далеко они смогут зайти. С голами Овечкина или нет, не так важно)
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Опять спросили деда ,не дав , опохмелиться ?
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А вот интересно

Им каждый день звонят или один раз в месяц а потом нарезают порциями?

или они на зарплате в агентстве?
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Ответ Биомеханоид
С Павелски надо ему созвониться, а то как-то резко сдал.
В динамо ему надо
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Ответ Руслан Хайбулов
тут уже и тренер тревогу забил, то что Вашингтон попадет в плов это не так важно для них, они всегда на грани слаьейшая из команд входящих в плов регулярно будет отлетал от чемпиона конфы, поэтому новая структура игры, тихие победы, это все вроде хорошо, но не нужно это руководству клуба если при смене модели игры стали набирать очки но главная звезда и главная причина новостей и маркетинга погоня за рекордом сдохли резко, это же перестройка новым тренером игровых моделей и связей стала причиной вроде хорошей игры но сразу сникли голы Ови. для клуба даже не так важно выиграть ещё один кубок Стэнли как важно стать обладателем вечного рекорда. они же это понимают. это важнее в плане маркетинга клуба на будущее чем условный кубок Стэнли который каждый год кто-то да получает. ясно что тренеру дали давно задачу решить проблему иначе будут менять тренера. посему с новым тренером сломался главный забивала? потому что он принес новые игровые схемы.
Как раз для тренера важно именно попасть в плей-офф. Если опозориться, второго шанса в НХЛ могут и не дать
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Ответ Bombanero
Как раз для тренера важно именно попасть в плей-офф. Если опозориться, второго шанса в НХЛ могут и не дать
это общее правило, но есть исключения. боссы клуба что хотят то и должен тренер делать. задачу выполнить их. и это не всегда титул как в случае с Арсенал Венгера в АПЛ.
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Ответ Bombanero
Поймал себя на мысли тут, когда смотрел игру Вашингтона: их смотреть прям интересно в этом году. Не в плане даже качества игры, просто интересно, насколько далеко они смогут зайти. С голами Овечкина или нет, не так важно)
ага играют как рубин Бердыева в год их первого чемпионствп они считали клубом входившим в 10 команд,на 10 место и так тихо тихо крриао криво по 1:0 не ярко играя,отбиваясь в обороне, взяли титул
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Ответ Руслан Хайбулов
ага играют как рубин Бердыева в год их первого чемпионствп они считали клубом входившим в 10 команд,на 10 место и так тихо тихо крриао криво по 1:0 не ярко играя,отбиваясь в обороне, взяли титул
Возможно, у меня Стокгольмский синдром. Столько лет болеть за Сибирь и теперь найти в НХЛ её брата-близнеца)
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Ответ Bombanero
Возможно, у меня Стокгольмский синдром. Столько лет болеть за Сибирь и теперь найти в НХЛ её брата-близнеца)
у меня синдром тихой свпоцакак Бердыев без звёзд взял титул вопреки истерике Москвы и Питера и причем они и в ЛЧ были с двумя лучшими клубами мира на тот момент сразу и не затерялись там а сотворили сенсацию. может и здесь будет новый кубок Стэнли у клуба? втихую так, и резко потом как Бухаров стал забивать также и здесь резко подожит 50 шайб за сезон?
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Ответ Руслан Хайбулов
у меня синдром тихой свпоцакак Бердыев без звёзд взял титул вопреки истерике Москвы и Питера и причем они и в ЛЧ были с двумя лучшими клубами мира на тот момент сразу и не затерялись там а сотворили сенсацию. может и здесь будет новый кубок Стэнли у клуба? втихую так, и резко потом как Бухаров стал забивать также и здесь резко подожит 50 шайб за сезон?
Тот случай, когда мозг говорит "нет", а сердце - "да")
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