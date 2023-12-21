Владимир Плющев: «Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок»
Владимир Плющев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.
Благодаря передаче в этой игре Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по ассистам в НХЛ (676) и вышел на 68-е место в истории.
«Я всегда говорил, что Александр стремится играть на результат команды. Когда я был игроком, тренер говорил: если у тебя не идет игра, работай на партнера.
Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок. Уверен, что он прервет свою безголевую серию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
На колу мочало, начинай сначала.