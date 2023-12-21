Владимир Плющев: «Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок»

Владимир Плющев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в .

Благодаря передаче в этой игре обогнал Джерома Игинлу по ассистам в НХЛ (676) и вышел на 68-е место в истории.

«Я всегда говорил, что Александр стремится играть на результат команды. Когда я был игроком, тренер говорил: если у тебя не идет игра, работай на партнера.

Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок. Уверен, что он прервет свою безголевую серию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.