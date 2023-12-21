Владимир Плющев: «Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.

Благодаря передаче в этой игре Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по ассистам в НХЛ (676) и вышел на 68-е место в истории.

«Я всегда говорил, что Александр стремится играть на результат команды. Когда я был игроком, тренер говорил: если у тебя не идет игра, работай на партнера.

Овечкин не забивает, но приносит пользу «Вашингтону» и помогает добывать очки. Он разноплановый игрок. Уверен, что он прервет свою безголевую серию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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9 комментариев
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-2 в сегодняшнем матче.
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Каждую неделю, одни и те же персонажи, на одну и ту же тему.

На колу мочало, начинай сначала.
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Ещё как помогает! Песок, что из него сыпется заставляет вражеских игроков падать и терять шайбу, а также тупит лезвия их коньков!
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Хватит вешать. Овечкин всегда был элитным снайпером. Конечно, он помогает команде, но ждут от него голов. Это ясно всем, потому что ждут рекорда. Все остальное балабольство. Оутс уже пытался сделать из него универсала, чем это все кончилось, известно.
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Сглазили Александра ,надо почитать от сглаза!
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