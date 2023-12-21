Два клуба КХЛ интересуются Лалонде. У защитника 0+10 и «минус 2» в 14 играх чемпионата Словакии (Metaratings)
Защитник Шон Лалонде в ближайшее время может вернуться в КХЛ.
Как сообщает Metaratings, на канадца претендует два клуба лиги – из Западной и Восточной конференции.
В нынешнем сезоне Шон Лалонде провел 14 матчей в чемпионате Словакии за «Слован» и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «минус 2».
В Фонбет Чемпионате КХЛ защитник ранее выступал за минское «Динамо», «Северсталь» и «Адмирал».