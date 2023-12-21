Два клуба КХЛ интересуются Лалонде. У защитника 0+10 и «минус 2» в 14 играх чемпионата Словакии (Metaratings)

Теги возможные переходы чемпионат Словакии Слован КХЛ Шон Лалонде Хоккей

Защитник Шон Лалонде в ближайшее время может вернуться в КХЛ.

Как сообщает Metaratings, на канадца претендует два клуба лиги – из Западной и Восточной конференции.

В нынешнем сезоне Шон Лалонде провел 14 матчей в чемпионате Словакии за «Слован» и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «минус 2».

В Фонбет Чемпионате КХЛ защитник ранее выступал за минское «Динамо», «Северсталь» и «Адмирал».

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