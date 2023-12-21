Максим Чудинов: «Хартли многое мне дал. Мы в «Авангарде» сначала не понимали, почему так все тяжело, зачем много видео. Сейчас же я ему очень благодарен»

Теги Авангард травмы Максим Чудинов Боб Хартли КХЛ Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Максим Чудинов поделился воспоминаниями о работе с тренером Бобом Хартли.

– У игроков, поработавших с Хартли, принято спрашивать об этом специалисте. Как вам с ним было? Многому ли научил, много ли потратил ваших нервов?

– С Хартли я три года поработал, могу сказать, что это очень сильный специалист, который многое мне дал.

Мы в «Авангарде» сначала не понимали, почему так все тяжело, зачем много видео, почему такие жесткие требования к держанию клюшки, к постановке коньков и прочему. Сейчас же я ему очень благодарен, что достучался до нас тогда, за счет собраний, индивидуальных бесед.

Боб всегда говорил, что это школа, а школу нельзя пропускать. И на самом деле, это все очень помогало на льду, мы работали как часы на льду, – сказал защитник «Адмирала» Максим Чудинов.

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2 комментария
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сейчас Кожевников всем объяснит кто такой Хартли, не верьте Чудинову😆
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Интересно от Максима: " Боб всегда говорил, что это школа, а школу нельзя пропускать. И на самом деле, это все очень помогало на льду, мы работали как часы на льду, – сказал защитник «Адмирала» Максим Чудинов.". Насколько это всё верно - поверю болельщикам хоккея. И особенно интересно мнение болельщиков Омской команды. Так и всё было???? А пока больше верю Чудинову. И не верю Кожевникову про "Земли не осталось. Выжег её Хартли и т.д и т.п". Или мне надо - однозначно поменять своё мнение?????
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