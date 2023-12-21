Максим Чудинов: «Адмиралу» нужно выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне»

Теги Максим Чудинов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Максим Чудинов рассказал о задаче «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 39 матчей приморцы занимают на Востоке 11-е место.

«Конечно, для меня это новый и интересный опыт. Возможность Дальний Восток узнать изнутри. Регион любопытный, есть что изучить, что посмотреть. И люди очень нравятся.

В «Адмирале» все хорошо, есть ребята, с кем знаком давно по прошлым командам, легко влился в коллектив. Я абсолютно доволен. Переговоры длились недолго, через агента. В клубе дали несколько дней на раздумья, и я принял решение.

Задачи как всегда перед сезоном были обозначены, хоть я и сам все понимаю без обсуждения, какие глобальные цели у команды перед началом чемпионата. «Адмиралу» нужно как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

Мне же всегда нужно стремиться сыграть как можно лучше и результативнее», — сказал защитник «Адмирала».

В прошлом сезоне дальневосточники дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграли «Ак Барсу» (2-4).

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