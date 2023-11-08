«Локомотив» проигрывает 0:5 «Адмиралу» после 2-го периода. Команда Тамбиева забила 5-й гол в матче в меньшинстве в пустые ворота

«Локомотив» пропустил пять шайб от «Адмирала» за два периода матча.

Команда тренера ведет со счетом 5:0 после 40 минут игры.

Пятый гол « » забил в меньшинстве в пустые ворота в конце второго периода.

После удаления защитника «Адмирала» « » заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Автором шайбы в меньшинстве стал Денис Голубев.