«Локомотив» проигрывает 0:5 «Адмиралу» после 2-го периода. Команда Тамбиева забила 5-й гол в матче в меньшинстве в пустые ворота

Теги Локомотив Игорь Никитин Максим Чудинов КХЛ Денис Голубев Леонид Тамбиев Адмирал Иван Бочаров Хоккей

«Локомотив» пропустил пять шайб от «Адмирала» за два периода матча.

Команда тренера Леонида Тамбиева ведет со счетом 5:0 после 40 минут игры.

Пятый гол «Адмирал» забил в меньшинстве в пустые ворота в конце второго периода.

После удаления защитника «Адмирала» Максима Чудинова «Локомотив» заменил вратаря Ивана Бочарова на шестого полевого игрока.

Автором шайбы в меньшинстве стал Денис Голубев.

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6 комментариев

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Огюст
Игроки Локомотива очень порадовали своей игрой болельщиков Адмирала !
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spetstorg76@mail.ru
Ха ха ха это фиаско! Кто то не плохо поднял 💵
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LokoYarik
Видать икры красной переели
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Dima Lopatin
Не поймёшь вас. Стало много неожиданных результатов, это букмекеры с кем-то мутят:)
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цэсемьэр
Адмиралу не жалко, пусть порадуют болельщиков
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