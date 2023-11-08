«Локомотив» проигрывает 0:5 «Адмиралу» после 2-го периода. Команда Тамбиева забила 5-й гол в матче в меньшинстве в пустые ворота
«Локомотив» пропустил пять шайб от «Адмирала» за два периода матча.
Команда тренера Леонида Тамбиева ведет со счетом 5:0 после 40 минут игры.
Пятый гол «Адмирал» забил в меньшинстве в пустые ворота в конце второго периода.
После удаления защитника «Адмирала» Максима Чудинова «Локомотив» заменил вратаря Ивана Бочарова на шестого полевого игрока.
Автором шайбы в меньшинстве стал Денис Голубев.
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