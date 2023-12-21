Крикунов о безголевой серии Овечкина: «Не идет шайба в ворота, так бывает. Может, у него какая-то неуверенность появилась. Надо забить одну-две, потом пойдет»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин НХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в НХЛ.

«Никто не знает, с чем это связано. Ну не идет шайба в ворота, так бывает. Может быть, у него сейчас и какая-то неуверенность появилась. Хотя вряд ли, Саша – сильный человек. Я думаю, что он бережет, в хорошем смысле этого слова, для матчей плей-офф.

Саша же опытный человек и знает, откуда заходят эти шайбы. Голевые передачи партнерам он же отдает. Значит, и с голами все будет нормально. Ему надо забить одну-две, и потом пойдет.

Когда все привыкнут к тому, что он не забивает, и успокоятся, он начнет забивать», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

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8 комментариев
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когда сашок разродится наконец-то очередной в пустые, будет настоящий праздник, можно парад на красной площади замутить, духа в лимузине покатать, Бузовой дать бесплатный концерт в лужниках и вишенка на торте - официальный выходной в честь столь долгожданного события, ура, товарищи!, хе-хе
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Думаю, что против Овечкина поработал шаман. Чтобы россиянин не перегнал американцев по результативности. Теперь чтобы забивать, нужно разрушить чары
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Ответ ramboll@yandex.ru
Думаю, что против Овечкина поработал шаман. Чтобы россиянин не перегнал американцев по результативности. Теперь чтобы забивать, нужно разрушить чары
Шаман - который поёт про то, что русские - самые лучшие? Он же вроде на другие результаты должен был зарядить Сашку😁
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Ну что, Данила-мастер, не лезет чаша?
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У меня тоже не идёт
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