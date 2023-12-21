Крикунов о безголевой серии Овечкина: «Не идет шайба в ворота, так бывает. Может, у него какая-то неуверенность появилась. Надо забить одну-две, потом пойдет»

Владимир Крикунов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » по итогам матча с «Айлендерс» (3:2 ОТ) не отметился заброшенной шайбой в 14-й игре подряд в .

«Никто не знает, с чем это связано. Ну не идет шайба в ворота, так бывает. Может быть, у него сейчас и какая-то неуверенность появилась. Хотя вряд ли, Саша – сильный человек. Я думаю, что он бережет, в хорошем смысле этого слова, для матчей плей-офф.

Саша же опытный человек и знает, откуда заходят эти шайбы. Голевые передачи партнерам он же отдает. Значит, и с голами все будет нормально. Ему надо забить одну-две, и потом пойдет.

Когда все привыкнут к тому, что он не забивает, и успокоятся, он начнет забивать», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.