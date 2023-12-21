Овечкин обогнал Игинлу по передачам (676) в НХЛ и вышел на 68-е место в истории. До Уитни – 3 паса

Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по голевым передачам в НХЛ.

Капитан « » сделал результативный пас в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и вышел на чистое 68-е место в истории лиги. Теперь у россиянина 676 ассистов.

67-ю позицию в списке с 679 передачами занимает . Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).

Всего в 1376 играх за карьеру в регулярках на счету Овечкина 1503 (827+676) очка.

Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне