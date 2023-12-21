Овечкин обогнал Игинлу по передачам (676) в НХЛ и вышел на 68-е место в истории. До Уитни – 3 паса

Теги Вашингтон Рэй Уитни Александр Овечкин Джером Игинла НХЛ Хоккей

Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по голевым передачам в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал результативный пас в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и вышел на чистое 68-е место в истории лиги. Теперь у россиянина 676 ассистов.

67-ю позицию в списке с 679 передачами занимает Рэй Уитни. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).

Всего в 1376 играх за карьеру в регулярках на счету Овечкина 1503 (827+676) очка.

Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне

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12 комментариев
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Овечкин сейчас 18-й снайпер среди россиян в текущем сезоне
В худших своих сезонах никогда ниже 2 места по итогам чемпионата не был
+11
0
+11
Ложный снайпер с диспетчерскими функциями
Пеп, у тебя такого в Сити нет)
+12
-2
+10
Ответ АРХАТ
Ложный снайпер с диспетчерскими функциями Пеп, у тебя такого в Сити нет)
ови нужен не пепу, а пыпе
+7
-1
+6
Вы не поняли, просто Ови включился в гонку лучших ассистентов
+2
0
+2
Теперь Овечкин - герой каждого игрового дня
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Что там до Гретцки по передачам?
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В условиях голевой засухи поклонники цифр начали выковыривать хоть какую-то положительную статистику рекордсмена. Другие ждут от него настоящей игры и голов.
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Еще 21 передача и Саня (676) обгонит Сергея Федорова (696) , и выйдет на второе место среди россиян .
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Осталось до Гречки 1287 передач, если по 50 передач в сезон это 25 сезонов.
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Ответ dimpa
Что там до Гретцки по передачам?
Да то же что и по голам - пропасть.
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Ответ Pink Floyd1276
Да то же что и по голам - пропасть.
сладкий яд, правда ?
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