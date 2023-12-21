Овечкин обогнал Игинлу по передачам (676) в НХЛ и вышел на 68-е место в истории. До Уитни – 3 паса
Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по голевым передачам в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал результативный пас в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и вышел на чистое 68-е место в истории лиги. Теперь у россиянина 676 ассистов.
67-ю позицию в списке с 679 передачами занимает Рэй Уитни. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1963).
Всего в 1376 играх за карьеру в регулярках на счету Овечкина 1503 (827+676) очка.
Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне
В худших своих сезонах никогда ниже 2 места по итогам чемпионата не был
Пеп, у тебя такого в Сити нет)