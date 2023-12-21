Кожевников о календаре КХЛ: «Нет баланса, то пусто, то густо. Не выводите всех звезд лиги одновременно! В НХЛ Овечкина на Кросби и Макдэвида стараются не накладывать»
Александр Кожевников раскритиковал календарь Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Расписание игр составлено, на мой взгляд, безобразно. На протяжении всего чемпионата – нет никакого баланса, то пусто, то густо.
Вот и сейчас полторы недели отдыхали – и на вторник поставили играть все команды! Не знал, что смотреть вечером – «Торпедо» – «Спартак», ЦСКА – «Динамо», СКА – «Сочи» или «Локомотив» – «Северсталь». А за два часа до этого одновременно запустили «Авангард» – «Ак Барс», «Автомобилист» – «Трактор», «Салават Юлаев» – «Барыс». Все игры хорошие, а их умудрились растворить одна в другой. Слабый календарь!
Самое печальное, что и показывают по ТВ хоккей по-прежнему по остаточному принципу. После Матча звезд КХЛ с рекламой отставных футболистов «Матч ТВ», мне кажется, решил, что хоккей можно вообще забыть. Там у них один футбол и бои без правил. Возмутительно!
При этом хоккей набрал отличный темп – и в КХЛ, и на Кубке Первого канала. Так поддержите его! Нет, вчера вообще решили сделать перекур и провели только один матч – утренний, во Владивостоке. Вот так сами себя закапываем.
– Что посоветуете?
– Разбрасывать матчи по дням, не выводить всех звезд лиги одновременно, беречь и ценить болельщиков.
То же дальневосточное дерби я поставил бы еще на утро понедельника – чтобы не было длительных пауз в календаре. На вторник запустил бы матчи команд, которые не особо представлены в сборных, на среду – первую часть больших клубов, на четверг – вторую. Всегда можно найти компромисс.
Возьмите ту же НХЛ. Насколько понимаю, там только в ночь с пятницы на субботу большое количество ярких игр, которые идут параллельно. Понятно, что это самое выгодное время, когда легче всего собрать болельщиков. Но в остальные дни расписание НХЛ очень сбалансированное, Овечкина на Кросби и Макдэвида стараются не накладывать!
А у нас все идут строем, шаг в шаг, одновременно. Да еще умудряются на выходные ставить не так много игр. Не знаю, зачем это делается? Может, опять преклоняемся перед футболом и его турам по выходным, чистим ему поляну? – сказал двукратный олимпийский чемпион.