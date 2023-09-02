Берлев стал капитаном «Адмирала». Форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне – в 28 лет

Антон Берлев стал капитаном «Адмирала».

29-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он набрал 14 (5+9) очков в 48 играх регулярки, а в плей-офф добавил 7 (3+4) баллов в 11 играх.

«Изначально я планировал, что капитаном должен быть человек, который прошел прошлый сезон вместе с « ». Долго выбирали, и пал выбор на Антона Берлева. Мне понравилось, как Антон проявил себя в плей-офф. Это касается человеческого и хоккейного факторов. Надеюсь, что он будет примером и в раздевалке, и на скамейке, и на льду.

Первый ассистент – . Тут даже не обсуждается. Игрок с колоссальным опытом, честный, порядочный, мужикастый, вещи называет своими именами. Приехал в «Адмирал» не отбывать номер, а помочь команде добиться результатов. У него огромный авторитет в команде.

Второй ассистент – Шевченко Саша. Всегда играет с полной самоотдачей. Человек, который создает настроение в раздевалке, всегда позитивный. Кроме этого, был в прошлом году в составе «Адмирала» и очень хорошо себя проявил в плей-офф», – сказал главный тренер клуба из Владивостока Леонид Тамбиев.