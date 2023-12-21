Быков общается с Фазелем по-русски: «Он быстро усваивает не только языки, но и культуру. Эрудированный человек и классный дантист»

Вячеслав Быков рассказал о знакомстве с Рене Фазелем.

Бывший президент ИИХФ с сентября возглавляет Судейский экспертный комитет .

— Мы с давних времен знакомы. Он был моим врачом, он же профессиональный и квалифицированный дантист. Очень классный специалист!

У человека две разные профессии, но он хорош и там, и там. Рене был бы очень хорошим дипломатом хотя в спортивном, гуманитарном и человеческом плане он тоже является дипломатом. У него очень приятная семья, дети, мы, повторюсь, очень давно знакомы. С ним всегда очень приятно общаться, разговаривать, искать разные темы.

— Общаетесь на французском?

— Да, но сейчас по-русски (смеется). И знаете, я не удивлен, так как этот человек быстро усваивает и схватывает не только языки, но и культуру. Изучая язык, он сразу окультуривается, если можно так выразиться. Поэтому я стараюсь говорить с ним только по-русски, но если надо, то переходим на французский. Вообще, этот эрудированный человек говорит на многих языках, – сказал экс-тренер сборной России.