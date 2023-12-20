Вячеслав Быков: «Ни в какие ворота не лезет то, как НХЛ отнеслась к нам. Бизнес – превыше всего. В международном сообществе тоже выстроена бизнес-система»

Вячеслав Быков прокомментировал отношение НХЛ к российскому хоккею.

Специалист высказался о возможном неучастии сборной России на международном турнире, который организовывает НХЛ.

«Я решил абстрагироваться от тем, связанных с , в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе ни в коей мере не лезет ни в какие ворота.

То, что наши ребята там играют – Бога ради. Это их хлеб. Они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей.

Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для нее превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее.

Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.