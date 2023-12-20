Вячеслав Быков: «Ни в какие ворота не лезет то, как НХЛ отнеслась к нам. Бизнес – превыше всего. В международном сообществе тоже выстроена бизнес-система»

Теги Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал отношение НХЛ к российскому хоккею.

Специалист высказался о возможном неучастии сборной России на международном турнире, который организовывает НХЛ.

«Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе ни в коей мере не лезет ни в какие ворота.

То, что наши ребята там играют – Бога ради. Это их хлеб. Они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей.

Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для нее превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее.

Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

26 комментариев
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о чем речь-то?
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А как они к нам отнеслись? Даже не стали особо шуметь из-за Федотова, ну а то что это бизнес Славик только сегодня узнал?
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У Быкова на ненависти к НХЛ уже крыша едет. Для лиги важнее бизнес, чем хотелки Быкова - вот странно, да как такое может быть!
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Я один ничего не понял? О чем он говорит?
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А что НХЛ должна была сделать для «них»?
Что за обиды, Славик из Швейцарии?
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Ответ SatanA_
о чем речь-то?
- Если убрать мат, что ты хотел сказать?
- Ничего!
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Кожевников, Свищев, Быков, кто-то там еще - это все тексты Ларина?
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Сколько помню, Быков постоянно говорит, что не хочет говорить про НХЛ, и постоянно про НХЛ говорит, что не хочет говорить про НХЛ)))
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Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.

―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
+6
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+6
Ответ SatanA_
о чем речь-то?
Шайба толстая, в ворота не лезет
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-1
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КХЛ и ВХЛ организовали международный турнир сборных
Что ещё надо то? Хотя подождите, а где комменты эксперта по недавнему КПК. Что турнир не смотрел?😀
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Ответ SatanA_
о чем речь-то?
Ну о том, что в ворота не лезет, ни в какие, вот, что ну бизнес, вот, система опять же-бизнес.
Понял, нет?
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+2
Ответ SatanA_
о чем речь-то?
мнямня, дайте денях пажалумста
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Стоп что? НХЛ защищает свои активы ( игроков) так что Вячеслав, пенять надо на международные организации, и федерации, что они не так эффективно защищают свои интересы и активы
+1
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Ответ SatanA_
о чем речь-то?
Хорошо в России когда живешь в Альпах Швайса.
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Ответ SatanA_
о чем речь-то?
наших не пускают на турнир от НХЛ, типа ЧМ только с игроками НХЛ. А так как наши не участвуют, то и призовых наша федерация не получит.
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Ответ SatanA_
о чем речь-то?
Кажись жалуется на что то
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Ответ Гриззли
Я один ничего не понял? О чем он говорит?
Он говорит что сколько волка не корми,а у слона ### все равно толще
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Как всегда Быков крутит вертит что то за ручку "мясорубки " ,а на выходе ни " фарша ", ни какой конкретики на то , что его спросили !
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Вырвано из контекста, не понятно что с существом вопроса
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,Быков живое подтверждение рефлекса собаки Павлова, услышав НХЛ сразу выдает поток бессмысленного гавканья
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он сам себя понимает?
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В чем суть этого невнятного бормотания? Кто понял, объясните, пожалуйста.
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Странно. С одной стороны - гордые заявления в стиле "а пошли бы все", а с другой постоянные стоны "ну почему нас не любят". Уж вы определитесь концептуально. Как говорится: или трусы надеть или крест снять.
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на сегодняшний день только НХЛ и юфс не истерят на фоне всех событий. уважение этим организациям
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как хотела, так и отнеслась, мы схаваем. а у ротенбергов ваще все бись
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