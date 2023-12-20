Вячеслав Быков: «Ни в какие ворота не лезет то, как НХЛ отнеслась к нам. Бизнес – превыше всего. В международном сообществе тоже выстроена бизнес-система»
Вячеслав Быков прокомментировал отношение НХЛ к российскому хоккею.
Специалист высказался о возможном неучастии сборной России на международном турнире, который организовывает НХЛ.
«Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе ни в коей мере не лезет ни в какие ворота.
То, что наши ребята там играют – Бога ради. Это их хлеб. Они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей.
Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для нее превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее.
Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Что за обиды, Славик из Швейцарии?
- Ничего!
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Что ещё надо то? Хотя подождите, а где комменты эксперта по недавнему КПК. Что турнир не смотрел?😀
Понял, нет?