Вячеслав Уваев: «Вызов Мирошниченко в «Вашингтон» поможет Овечкину, у них неплохо получалось на предсезонке. В квалификации Александра сомневаться не приходится»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вячеслав Уваев Иван Мирошниченко Хоккей

Вячеслав Уваев прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

«Очевидно, что серия Овечкина без голов затянулась. Все-таки 13 матчей уже.

Тем не менее, в квалификации Александра сомневаться не приходится, и, думаю, его опыт и помощь партнеров позволят в короткие сроки выйти из этого кризиса. «Вашингтону» в целом не хватает заброшенных шайб, поэтому совместно они решат эту проблему.

Плюс ко всему, Мирошниченко подняли в первую команду из АХЛ, думаю, это тоже поможет Овечкину, ведь у них неплохо получалось на предсезонке.

Что меняют игроки, когда не идет? Клюшки, обмотку клюшек, не бреются. Этот список можно продолжать бесконечно», – заявил экс-тренер «Авангарда».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну просто лысый шулер уже все возможные варианты добиться адекватной командной игры перепробовал и решился, наконец, добавить что-то новое.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий