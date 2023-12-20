Вячеслав Уваев: «Вызов Мирошниченко в «Вашингтон» поможет Овечкину, у них неплохо получалось на предсезонке. В квалификации Александра сомневаться не приходится»

Вячеслав Уваев прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

«Очевидно, что серия Овечкина без голов затянулась. Все-таки 13 матчей уже.

Тем не менее, в квалификации Александра сомневаться не приходится, и, думаю, его опыт и помощь партнеров позволят в короткие сроки выйти из этого кризиса. «Вашингтону» в целом не хватает заброшенных шайб, поэтому совместно они решат эту проблему.

Плюс ко всему, Мирошниченко подняли в первую команду из АХЛ, думаю, это тоже поможет Овечкину, ведь у них неплохо получалось на предсезонке.

Что меняют игроки, когда не идет? Клюшки, обмотку клюшек, не бреются. Этот список можно продолжать бесконечно», – заявил экс-тренер «Авангарда».