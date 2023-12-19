Мичков, Мирошниченко, Евсеев, Силаев и Демидов вошли бы в состав сборной России в случае допуска на МЧМ-2024 по версии The Athletic
The Athletic представил вариант состава сборной России на МЧМ-2024.
Журналисты Скотт Уиллер и Кори Пронман представили вариант возможного состава молодежной сборной России, в случае если бы команда была допущена до турнира.
Напомним, Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.
Вратари: Сергей Иванов, Сергей Мурашов;
Защитники:
Дмитрий Симашев – Антон Силаев
Артем Дуда – Михаил Гуляев
Никита Евсеев – Артем Барабоша;
Нападающие:
Иван Мирошниченко – Матвей Мичков – Кирилл Долженков
Иван Демидов – Илья Квочко – Даниил Бут
Никита Артамонов – Максим Мальцев – Михаил Ильин
Александр Рыков – Иван Янченко – Роман Канцеров.
«Сборная России была бы очень талантлива, особенно в атаке, с одним огромным вопросительным знаком в центре. Этот вопросительный знак настолько велик, учитывая, насколько велика глубина их вингеров, что им, возможно, пришлось бы попробовать некоторых своих крайних нападающих в центре.
Матвей Мичков играл в центре на предсезонке в КХЛ и, возможно, был бы вынужден играть эту роль в сборной России», – написал Пронман.
Хотя с учетом нынешних перестановок во взрослой сборной, оно и к лучшему
А то там еще какой-нибудь индивидум с 800 просмотренными матчами бы был
Ясно только, что Дуды на 100% не было бы в составе. А из системы СКА было бы гораздо больше игроков.
возвращаясь к герою, это же как компашка каждый вечер встречается и год за годом каждый день угарают с одного анекдота.
А ведь здесь помимо него много еще интересного, например Третьяк)