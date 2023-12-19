Мичков, Мирошниченко, Евсеев, Силаев и Демидов вошли бы в состав сборной России в случае допуска на МЧМ-2024 по версии The Athletic

The Athletic представил вариант состава сборной России на МЧМ-2024.

Журналисты Скотт Уиллер и Кори Пронман представили вариант возможного состава молодежной сборной России, в случае если бы команда была допущена до турнира.

Напомним, Россия была отстранена от по хоккею.

Вратари: , ;

Защитники:

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Артем Дуда – Михаил Гуляев

Никита Евсеев – Артем Барабоша;

Нападающие:

Иван Мирошниченко – Матвей Мичков – Кирилл Долженков

Иван Демидов – Илья Квочко – Даниил Бут

Никита Артамонов – Максим Мальцев – Михаил Ильин

Александр Рыков – Иван Янченко – Роман Канцеров.

«Сборная России была бы очень талантлива, особенно в атаке, с одним огромным вопросительным знаком в центре. Этот вопросительный знак настолько велик, учитывая, насколько велика глубина их вингеров, что им, возможно, пришлось бы попробовать некоторых своих крайних нападающих в центре.

Матвей Мичков играл в центре на предсезонке в КХЛ и, возможно, был бы вынужден играть эту роль в сборной России», – написал Пронман.