Мичков, Мирошниченко, Евсеев, Силаев и Демидов вошли бы в состав сборной России в случае допуска на МЧМ-2024 по версии The Athletic

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежный чемпионат мира КХЛ Матвей Мичков Иван Мирошниченко Артем Дуда Илья Квочко Сергей Иванов Сергей Мурашов Михаил Гуляев Никита Евсеев Дмитрий Симашев Даниил Бут Михаил Ильин Артем Барабоша Кирилл Долженков Александр Рыков Иван Демидов Роман Канцеров Никита Артамонов Иван Янченко Антон Силаев Хоккей

The Athletic представил вариант состава сборной России на МЧМ-2024.

Журналисты Скотт Уиллер и Кори Пронман представили вариант возможного состава молодежной сборной России, в случае если бы команда была допущена до турнира.

Напомним, Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.

Вратари: Сергей ИвановСергей Мурашов;

Защитники:

Дмитрий Симашев – Антон Силаев

Артем Дуда – Михаил Гуляев

Никита Евсеев – Артем Барабоша;

Нападающие:

Иван МирошниченкоМатвей Мичков – Кирилл Долженков

Иван Демидов – Илья Квочко – Даниил Бут

Никита Артамонов – Максим Мальцев – Михаил Ильин

Александр Рыков – Иван Янченко – Роман Канцеров.

«Сборная России была бы очень талантлива, особенно в атаке, с одним огромным вопросительным знаком в центре. Этот вопросительный знак настолько велик, учитывая, насколько велика глубина их вингеров, что им, возможно, пришлось бы попробовать некоторых своих крайних нападающих в центре.

Матвей Мичков играл в центре на предсезонке в КХЛ и, возможно, был бы вынужден играть эту роль в сборной России», – написал Пронман.

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13 комментариев
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Жаль, что не увидим эту сборную на МЧМ
Хотя с учетом нынешних перестановок во взрослой сборной, оно и к лучшему
А то там еще какой-нибудь индивидум с 800 просмотренными матчами бы был
+14
-3
+11
Вот и заявили бы её на КПК.
+8
-1
+7
Приличная сборная, на КПК бы даже посмотреть было бы интересно
+5
0
+5
Грасс, Перевалов, Чернышов, Муханов, Якупов, Михалёв, Римашевский могли бы быть среди кандидатов.
+2
0
+2
Когда сборная РФ точно не сыграет на МЧМ, можно фантазировать как угодно. И никто не предскажет достаточно точно, какой состав был бы на самом деле.
Ясно только, что Дуды на 100% не было бы в составе. А из системы СКА было бы гораздо больше игроков.
+2
-1
+1
Дуда вообще без игр, и его в сборную?
+2
-1
+1
Михалев бы вписался
+1
-1
0
Дуда не играющий в сезоне во вторую пару?
0
0
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Ответ Артём Ралдугин
Жаль, что не увидим эту сборную на МЧМ Хотя с учетом нынешних перестановок во взрослой сборной, оно и к лучшему А то там еще какой-нибудь индивидум с 800 просмотренными матчами бы был
мужички ,что ж вы к любой новости этого чудака приплетаете, ведь уже годы как про него всё ясно и понятно.Такая лютая потребность в этих плюсах? Может и странно , но находясь здесь давно ,так и не узнал в чем их прикол. потешить значимость своего слова?))
возвращаясь к герою, это же как компашка каждый вечер встречается и год за годом каждый день угарают с одного анекдота.
А ведь здесь помимо него много еще интересного, например Третьяк)
+2
-2
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Ответ sc4a.ke
Этот индивидум два финала два сезона во второй лиги мира, завидуй молча. Хорошо сборной нет, а то за него болели бы такие индивидумы, как ты которые умеют завидовать Роману.
Молодец, лови 15 рублей
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Ответ Сергей Косомов
Вот и заявили бы её на КПК.
И надо было пригласить на КПК ХПК.
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Ответ Сергей Косомов
Вот и заявили бы её на КПК.
А как из Северной Америки играть на КПК
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