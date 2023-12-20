Тамбиев про 1:2 с «Амуром»: «Могли выиграть в основное время. Кубок Икры – значимое событие для «Адмирала», второй кубок после сочинского турнира»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 ОТ).

«Сложный матч, не все у нас сразу вошли в игру и поймали ритм после паузы, два периода мы были в поиске сочетаний. Это нас не устраивало. В третьем периоде наладили игру, его можно занести в зачет. Могли завершить победой в основное время, но не разобрались.

В овертайме и мы могли забить, потом сыграли немного неправильно, позволили сопернику вывалиться два в один, и соперник использовал нашу ошибку. Самоотдачей и желанием ребят я доволен. Сейчас войдем в игровой ритм, сделаем правильные выводы и подправим ребят, к следующему матчу будет немного другая картина в плане организации игры.

Кубок Икры для клуба – это значимое событие, второй кубок после сочинского турнира. Его вручили нам, чему я рад, как и команда.

Пу тренируется с нами, ему надо завершить бумажные дела, я не совсем в курсе. Как оформиться, начнет играть. Мы надеемся, что он усилит команду, я считаю, что это молодой и мотивированный игрок. То, что мы видели на тренировках – игру он понимает, интеллект хоккейный есть. Но в КХЛ игра и тренировка – это полярные вещи», – сказал тренер «Адмирала».