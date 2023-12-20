Плющев против запрета на отъезд юных хоккеистов в Северную Америку: «В США и Канаде никто не обещает золотые горы. Оттуда все чаще возвращаются в Россию»

– Нужно ли на уровне регламента запретить отъезд юных хоккеистов в Северную Америку или Европу?

– Запрещать ничего не надо. Всегда найдутся лазейки, чтобы обойти ограничения. Зачастую спортсмены просто отправляются жить вместе с семьей в другие страны. Получается, родители уедут, а ребенка вынудят остаться на Родине?

Помимо прочего, многие везут детей из провинции в Москву или Санкт-Петербург. Ребята меняют привычный уклад и многие теряются. Есть и другие нюансы. В США и Канаде никто не обещает золотые горы. Оттуда все чаще, напротив, возвращаются в Россию.

Надо учитывать и отношение к нам там. В целом, считаю, кто хочет уехать, пусть делает это. Не стоит разводить панику из-за нескольких человек.

Зачастую приходится менять дислокацию по субъективным причинам: что-то не нравится или не дают играть, как, например, в «Куньлуне» сейчас. Там работают специалисты из Прибалтики, которые просто не ставят отечественных игроков в состав, зато выпускают своих, смешных, – сказал экс-тренер сборной России.