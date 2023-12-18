Плющев о Кубке Первого канала: «Я бы и молодежкой с 20-летними выиграл. У меня парни были талантливые и обученные. Глупых ошибок, которые делали участники турнира, не допускали»

Теги Кирилл Кольцов Владимир Плющев Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владимир Плющев высказался о возрасте игроков сборной «России 25».

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Болельщикам, которые пришли на матчи в Ледовый, это, наверное, было по барабану. Они хотели просто посмотреть хоккей, а специалисты, конечно, вопросы задают.

Как называть сборную U25, если треть состава старше по возрасту? Стояла задача обязательно выиграть? Но сборная России должна побеждать в любом составе. А если идет работа на перспективу, когда мы решим все свои проблемы и нас допустят к соревнованиям, тогда нужно приглашать ребят, которые только начинают свой путь.

– Вполне логично.

– Я бы и своей молодежкой с 20-летними ребятами выиграл этот турнир. У меня парни были мало того что талантливые, но еще и обученные. И таких глупых ошибок, которые делали в обороне участники Кубка Первого канала, не допускали.

Вот все восхищаются, что наставник белорусов Кольцов чуть ли не в первом периоде снимает вратаря и вшестером играет. Но это просто элементарная безграмотность. Какая-то афера, чтобы о тебе поговорили комментаторы.

– Кто из состава «России 25» со временем вырастет в яркого мастера?

– Ребята, в общем-то, перспективные, но дело в том, что 25 лет – это уже тот возраст, когда надо о себе заявлять как о человеке, который способен решать очень серьезные задачи: и на льду, и в раздевалке. Самый сок для игрока.

Но сказать, что меня кто-то прям восхитил в нашей сборной, не могу, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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4 комментария
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Мочи ромку!
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Задача работать на перспективного тренера) а то как его двигать куда то дальше, если он КПК выиграть не может)
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Ваша молодежная сборная 2002 года порвала бы эту сборную 25 закрытыми глазами . Там что ни игрок , то звезда мирового уровня .
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Ну Плющев сегодня наговорил минимум на статус "иностранного агента"...
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