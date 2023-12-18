Владимир Плющев: «Россия 25» не восхитила. Странно, что 14 человек из СКА, это перебор. Не возьмусь сказать, что заметил что-то тактически интересное»

Владимир Плющев отметил, что его не восхитила игра сборной «России 25».

Команда «Россия 25» под руководством тренера выиграла Кубок Первого канала. Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против (5:2), Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Победу в Кубке Первого канала в Петербурге у нас приравняли чуть ли не к первому месту на чемпионате мира. А у вас эта сборная какие-то позитивные впечатления оставила?

– Вообще-то к сборной России у меня всегда повышенные требования. Независимо от того, какая у нее приставка: 25 или 125. Люди представляют российский хоккей со всеми его прекрасными традициями.

Сказать, что эта команда меня восхитила, не могу. Хотя 25-летние ребята, если их действительно выбирали как лучших, – это уже зрелые игроки. В самом соку и в расцвете сил. И с определенными амбициями.

– В принципе, да.

– А так ровная команда. Может, у себя в клубах они смотрятся и поинтереснее, чем в сборной. Хотя странно, что 14 человек – из . Все-таки для сборной России, какой бы она ни была, это некий перебор. Хотя выбор хоккеистов зависит от тренерского штаба, а он тоже из одного и того же клуба.

– Из СКА.

– Да, поэтому тут особо удивляться нечего. Сохранили почти всех ребят под своим контролем и провели подготовку к следующему отрезку чемпионата – к Кубку Гагарина…

Но сборная, повторяю, не восхитила, хотя и всех победила, но соперники, конечно, слабоваты по уровню. Тот же Казахстан совершенно детские ошибки в игре совершал. Чувствуется, что в теории у них вообще не очень хорошо.

Сказать, что заметил что-то тактически интересное у нашей сборной, – не возьмусь. Что какие-то командные действия разбудили мою фантазию – тоже не берусь. Хотя подбирали ребят, выделяющихся в своих клубах.

Меня, правда, удивило, зачем этой команде давать название «Россия 25», если приглашаете хоккеистов, которые в 25-летние рамки не вписываются, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?