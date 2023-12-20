Валерий Белов о Кубке Первого канала: «Очень понравился матч «Россия 25» – Беларусь. Хоккей высокого, международного уровня»

Теги Валерий Белов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала сборная России U25 Хоккей

Валерий Белов поделился мнением о Кубке Первого канала.

– Как оцените уровень Кубка Первого канала?

– Понятно, что железный занавес и потеря таких соперников, как финны, шведы и чехи, бьют по турниру. Но нужно исходить из реалий, из того, что есть.

Кстати, мне очень понравился матч «Россия 25» – Беларусь. Увидели интенсивный, конкурентный хоккей, наша команда доминировала , соперник тактически грамотно играл на контратаках. Согласен с теми, кто назвал эту игру скрытым финалом турнира. Это был хоккей высокого, международного уровня, – сказал экс-тренер сборной России.

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1 комментарий
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Сейчас русофобы-лизуны будут проецировать себя на Белова и убеждать что он "подлизал".
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