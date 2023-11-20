Валерий Белов о молодежи «Кузни»: «17-летний защитник Крюков старается брать пример с Орлова. Форвард Фаттахов чем-то напоминает Капризова»
Валерий Белов рассказал о молодых талантах новокузнецкого «Металлурга».
– Последние годы мы забыли о том, что Новокузнецк был кузницей хоккейных талантов, от Капризова до Орлова, от Сорокина до Телегина. Более того, «Металлург» не решал в ВХЛ самых больших задач, а «Кузнецкие Медведи» стали аутсайдерами МХЛ. В чем проблема?
– Иногда, чтобы сделать шаг вперед, приходится немного отступить. Был болезненный переход «Металлурга» из КХЛ в ВХЛ, была история с реконструкцией «Арены Кузнецких Металлургов».
Сейчас регион восстанавливает ситуацию. Буквально накануне «Кузнецкие Медведи» вернулись на главную ледовую арену – и при максимальной аудитории за последние шесть сезонов МХЛ победили «Ирбис», вернув лидерство в Серебряном дивизионе. Есть надежда, что следующими на «Арену Кузнецких Металлургов», которая после реконструкции вмещает под 8 тысяч зрителей, вернемся уже мы.
– Будете привлекать в «Металлург» талантов из МХЛ?
– Обязательно. Показательно, что у «Металлурга» нет никаких проблем с квотой на лимитчиков. Стараемся уделять большое внимание молодежи, видим перспективных ребят.
– О ком речь?
– Практически завоевал место в основном составе 17-летний защитник Тимофей Крюков. Интересный мальчишка, один из самых молодых игроков в ВХЛ. Старается брать пример со знаменитого защитника Дмитрия Орлова, который полтора десятка лет назад тоже начинал на новокузнецкой земле как вундеркинд.
В атаке «Металлурга» из молодежи выделю 20-летнего Вадима Фаттахова, габаритами и хоккейной искоркой чем-то напоминающего другого кумира Новокузнецка – Кирилла Капризова. А 22-летний Илья Чефанов с 7 шайбами в чемпионате уже стал одним из лидеров «Металлурга». В последней игре в составе был Демид Паничкин, тоже молодой и амбиционзный форвард.
Причем эти хоккеисты занимают свои места в составе не из-за молодости и не авансом, они их завоевали! При большой работе они могут вырасти в мастеров, которыми вслед за поколениями Капризова и Орлова будет гордиться новокузнецкая земля, – сказал главный тренер «Металлурга».
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