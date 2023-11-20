Валерий Белов: «У «Кузни» есть планы вернуться в КХЛ. Новокузнецкому хоккею при таком сценарии будет легче развиваться. Тогда новые Капризовы и Орловы точно появятся»

Теги Металлург Нк Валерий Белов КХЛ ВХЛ Хоккей

Валерий Белов высказался о возможном возвращении «Кузни» в КХЛ.

Клуб уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2008 по 2017 год.

– Вы рассказали о ставке на молодежь, назвали 17-летнего Крюкова, 20-летнего Фаттахова и других. Но удастся ли региону их удержать?

– Безусловно, когда клуб играет в КХЛ, его возможности в кадровой политике становятся болеее мощными. Под КХЛ реально оставить любого таланта, который будет получать практику игры против лучших хоккеистов России.

Насколько знаю, у региональных властей, у «Металлурга» есть перспективные планы вернуться в КХЛ. Понятно, что это сложный вопрос – прежде всего бюджета. Но новокузнецкому хоккею при таком сценарии однозначно будет легче развиваться. И тогда новые Капризовы и Орловы точно появятся, – сказал главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов.

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1 комментарий

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Egorsav
А то что школа умерла, и все валят ещё в возрасте 12-15 лет из Кузни, когда понимают, что есть перспективы?!
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