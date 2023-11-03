Валерий Белов: «Кузня» выпустила целую россыпь талантов для сборной России и мирового хоккея. Это клуб с огромными традициями, рано или поздно он вернется в КХЛ»

Теги Лада Металлург Нк Валерий Белов КХЛ МХЛ Кузнецкие Медведи ВХЛ Кубок Петрова Даниил Стальнов Александр Трушков Иван Романов Владислав Червоненко Евгений Грошев Хоккей

Валерий Белов считает, что новокузнецкий «Металлург» вернется в КХЛ.

– Вы приняли новокузнецкий «Металлург» с 15-го места в ВХЛ, отработали уже четыре матча – три победы одно поражение. Как оцените дебют?

– Оценки будем давать весной. «Металлург» – клуб с огромными традициями, призер чемпионатов страны. Он выпустил целую россыпь талантов для сборной России и мирового хоккея. Работать в таком историческом хоккейном центре – почетно. И ответственно!

О нашем месте тоже рано говорить. ВХЛ – очень плотная лига, скажем, второе место от последнего кубкового, шестнадцатого, отделяет лишь десять очков. Обсудим места позже, когда начнется розыгрыш Кубка Петрова.

– В каком состоянии вы застали команду? Действительно ли новокузнецкий хоккей в последние годы переживает кризис?

– Это не так, никакогокризиса нет. Возьмите наш клуб МХЛ – «Кузнецкие Медведи» после некоторого спада выправились и возглавляют «Серебряный» дивизион лиги. В свое время Новокузнецк выпустил таких будущих суперзвезд во всех линиях, как Капризов, Сорокин, Орлов – список длинный.​

Мы в «Металлурге» намерены следить за нашей молодежью и продолжать эту традицию.

– Цель «Металлурга» – Кубок Петрова?

– Да, Новокузнецк всегда ставит перед собой максимальные задачи. Нет сомнений, что рано или поздно «Металлург» вернется и в КХЛ, такой потенциал у клуба есть, об этом говорят и наши руководители.

– Вернется – как «Лада», которую вы в последние годы возглавляли?

– Да, отличный пример. Очень рад за Тольятти, который сегодня возглавляет Восточную конференцию КХЛ. За Ивана Романова, Евгения Грошева, Доната Стальнова, Владислава Червоненко, Александра Трушкова, других ребят, которые росли у нас в ВХЛ и уверенно вышли на новый уровень – КХЛ, – сказал главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов.

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1 комментарий

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Mistic69
Надеемся вместо СКА)))))))))))
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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