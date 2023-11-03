Валерий Белов: «Кузня» выпустила целую россыпь талантов для сборной России и мирового хоккея. Это клуб с огромными традициями, рано или поздно он вернется в КХЛ»

Валерий Белов считает, что новокузнецкий «Металлург» вернется в КХЛ.

– Вы приняли новокузнецкий «Металлург» с 15-го места в ВХЛ, отработали уже четыре матча – три победы одно поражение. Как оцените дебют?

– Оценки будем давать весной. «Металлург» – клуб с огромными традициями, призер чемпионатов страны. Он выпустил целую россыпь талантов для сборной России и мирового хоккея. Работать в таком историческом хоккейном центре – почетно. И ответственно!

О нашем месте тоже рано говорить. ВХЛ – очень плотная лига, скажем, второе место от последнего кубкового, шестнадцатого, отделяет лишь десять очков. Обсудим места позже, когда начнется розыгрыш Кубка Петрова.

– В каком состоянии вы застали команду? Действительно ли новокузнецкий хоккей в последние годы переживает кризис?

– Это не так, никакогокризиса нет. Возьмите наш клуб – « » после некоторого спада выправились и возглавляют «Серебряный» дивизион лиги. В свое время Новокузнецк выпустил таких будущих суперзвезд во всех линиях, как Капризов, Сорокин, Орлов – список длинный.​

Мы в « » намерены следить за нашей молодежью и продолжать эту традицию.

– Цель «Металлурга» – ?

– Да, Новокузнецк всегда ставит перед собой максимальные задачи. Нет сомнений, что рано или поздно «Металлург» вернется и в КХЛ, такой потенциал у клуба есть, об этом говорят и наши руководители.

– Вернется – как « », которую вы в последние годы возглавляли?

– Да, отличный пример. Очень рад за Тольятти, который сегодня возглавляет Восточную конференцию КХЛ. За Ивана Романова, Евгения Грошева, Доната Стальнова, Владислава Червоненко, Александра Трушкова, других ребят, которые росли у нас в ВХЛ и уверенно вышли на новый уровень – КХЛ, – сказал главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов.