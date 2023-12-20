Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов. У него 18 бросков в створ в 2 последних матчах

Теги Рейнджерс Торонто НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов.

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (5:2). 

Россиянин набрал очки в 5-м матче подряд (1+5 на отрезке). В сезоне у него 43 (17+26) балла в 30 играх. 

Сегодня Панарин (20:02, 2:51 – в большинстве, «минус 1») нанес 8 бросков в створ и 3 мимо. Также допустил 1 потерю шайбы. 

Отметим, что в последних 2 играх Артемий нанес в общей сложности 18 бросков в створ. При этом 10 в матче с «Бостоном» (2:1 ОТ) стали его личным рекордом в НХЛ. 

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4 комментария
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18 бросков - что-то новое!
Да, оба с Кучеровым стали значительно больше сами завершать.
+9
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+9
Хлебушек супер👏👏👏
+4
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+4
Хлебушек зажигает, разбросался!
+1
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+1
Из этих пяти игр, одну можно занести откровенно в пассив, заметно сам недоволен с собой последнии игры, но и откровенно элемент невезения присутствует очевидно, где-то миллиметров не хватило, несколько штанг обстучал. Сегодня в принципе нормально играл, бросал хорошо и часто, видно что тренерская установка.
Команда хорошо идёт, есть значимые победы, все ок!
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