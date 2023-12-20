Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов. У него 18 бросков в створ в 2 последних матчах

Артемий Панарин забил «Торонто», прервав серию из 5 игр без голов.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Лифс» (5:2).

Россиянин набрал очки в 5-м матче подряд (1+5 на отрезке). В сезоне у него 43 (17+26) балла в 30 играх.

Сегодня Панарин (20:02, 2:51 – в большинстве, «минус 1») нанес 8 бросков в створ и 3 мимо. Также допустил 1 потерю шайбы.

Отметим, что в последних 2 играх нанес в общей сложности 18 бросков в створ. При этом 10 в матче с «Бостоном» (2:1 ОТ) стали его личным рекордом в НХЛ.