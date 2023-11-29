Панарин – главный претендент на «Харт» по итогам первой части сезона НХЛ, Кучеров – 5-й (NHL.com)

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Артемий Панарин считается фаворитом на приз «Харт Трофи».

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Харт Трофи» – приз, который вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Согласно голосованию по итогам первой части сезона, главным претендентом считается нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 30 (11+19) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 46 баллов;

2. Давид ПастрнякБостон») – 42;

3. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 39;

4. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 27;

5. Никита КучеровТампа») – 26;

6. Вильям НюландерТоронто») – 23;

7. Джек ХьюзНью-Джерси») – 18;

8. Сэм Райнхарт («Флорида») – 13;

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») – 5;

10. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 1.

14 комментариев
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Maxim Shumov
Кто бы мог подумать, что МакДи не окажется в этом рейтинге))
Ну тут очевидно - если больше не будет травм, в эту десятку он уж точно войдет
+9
-1
+8
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edem_sandlar
Ответ Владислав Никонов
Первой части? В сезоне 44 игры? Или в сезоне четыре части?
А что, части может быть только две?
+6
0
+6
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Broggy
Ответ Maxim Shumov
Кто бы мог подумать, что МакДи не окажется в этом рейтинге)) Ну тут очевидно - если больше не будет травм, в эту десятку он уж точно войдет
Харт МакДэвида практически нереален в этом сезоне. В плове команда должна быть чисто по именам, а 170 очей выбить вряд ли получится. Так что очень даже адекватный рейтинг
+3
-1
+2
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Денис Разумовский
Ответ Владислав Никонов
Первой части? В сезоне 44 игры? Или в сезоне четыре части?
Ну так написали же, что первой части, а не половины
+1
0
+1
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ИглесиасХулио
Ответ edem_sandlar
А что, части может быть только две?
Часть, половина, четверть, треть. Для него одинаково
+1
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Philatelist79
Четверть только сыграли.
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Tima_Milan
идея для нового ника: волосы Панарина
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Александр Митраков
Из этой десятки в конце сезона в претендентах останется 2-3 человека, максимум
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TBFTT
Будет круто если он его выиграет.
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Контрольный выстрел
Кто эти люди из НХЛ? Они Петухова спрашивали?!?1!1
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Maxim Shumov
Ответ Broggy
Харт МакДэвида практически нереален в этом сезоне. В плове команда должна быть чисто по именам, а 170 очей выбить вряд ли получится. Так что очень даже адекватный рейтинг
А я где-то сказал что рейтинг - неадекватный и Мак получит Харт?)
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Александр Митраков
Ответ Broggy
Харт МакДэвида практически нереален в этом сезоне. В плове команда должна быть чисто по именам, а 170 очей выбить вряд ли получится. Так что очень даже адекватный рейтинг
Выбьет 130-140 и получит. В плов команда изи зайдёт, даже не по вайлд карду
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Garikus89
Ответ Broggy
Харт МакДэвида практически нереален в этом сезоне. В плове команда должна быть чисто по именам, а 170 очей выбить вряд ли получится. Так что очень даже адекватный рейтинг
А Рейнджерс по именам не обязаны быть в плове?) Если Макнаггетс в очередной раз пробьет сотку и обойдет конкурентов опять очков на двадцать, то спокойно заберет Харт. Первое место Панарина - это вообще сюр, учитывая, что на первом месте по очкам Кучеров, который откровенно тащит Тампу в атаке практически в одиночку, причем еще и второе место по голам делит. Тут то ли голосование проводили пару недель назад, то ли авторы опять накурились, но ставлю сотку, что Панарин Харт не возьмет)
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