Панарин – главный претендент на «Харт» по итогам первой части сезона НХЛ, Кучеров – 5-й (NHL.com)

Артемий Панарин считается фаворитом на приз «Харт Трофи».

Авторы официального сайта поделились мнением о главных претендентах на «Харт Трофи» – приз, который вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Согласно голосованию по итогам первой части сезона, главным претендентом считается нападающий «Рейнджерс» , набравший 30 (11+19) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Артемий Панарин (« ») – 46 баллов;

2. (« ») – 42;

3. («Ванкувер») – 39;

4. («Ванкувер») – 27;

5. (« ») – 26;

6. (« ») – 23;

7. (« ») – 18;

8. Сэм Райнхарт (« ») – 13;

9. («Ванкувер») – 5;

10. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 1.