Панарин – главный претендент на «Харт» по итогам первой части сезона НХЛ, Кучеров – 5-й (NHL.com)
Артемий Панарин считается фаворитом на приз «Харт Трофи».
Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Харт Трофи» – приз, который вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.
16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
Согласно голосованию по итогам первой части сезона, главным претендентом считается нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 30 (11+19) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 46 баллов;
2. Давид Пастрняк («Бостон») – 42;
3. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 39;
4. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 27;
5. Никита Кучеров («Тампа») – 26;
6. Вильям Нюландер («Торонто») – 23;
7. Джек Хьюз («Нью-Джерси») – 18;
8. Сэм Райнхарт («Флорида») – 13;
9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») – 5;
10. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 1.
Ну тут очевидно - если больше не будет травм, в эту десятку он уж точно войдет