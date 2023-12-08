Никитин о 3:1 с «Ак Барсом»: «Локомотив» проявил характер, забил важные голы. Потихонечку растем»

Игорь Никитин оценил победу над «Ак Барсом» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Очень тяжелый матч. Данька Исаев – молодец, помог остаться в игре. Со второго периода добавляли, характер проявили, забили важные голы. Это очень важно. Потихонечку растем.

Травмы – это шанс другим игрокам. Кирьянов должен был уехать в Пермь, а сыграл против « ». И в третьем периоде он здорово действовал. Максу Березкину – выздоровления, важная часть команды. Это хоккей, от этого сложно застраховаться. Мы на это не обращаем внимания, даем шанс тем, кто заслужил. Тесанов получил травму в Нижнем Новгороде. Надеемся, что после паузы начнет играть.

Пока нечего говорить по теме переходов. Служба клуба работает в этом направлении. Рынок практически пустой. Просто кого-то взять – неправильно по отношению к парням, которые тут растут. Жизнь – она такая: Макс получил травму, Кирьянову дали шанс. Нужно смотреть на это с двух сторон: если есть возможность, то усиление не помешает. Если нет, то ничего страшного», – сказал главный тренер « ».