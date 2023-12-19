Форвард «Спартака» Цыплаков о плей-офф: «Так далеко мы не загадываем, живем сегодняшним днем. Нужно еще в восьмерке остаться для начала»

Максим Цыплаков высказался об успехах «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

– В октябре «Спартак» выдал рекордную в истории клуба победную серию. С какими эмоциями проходили через этот этап?

– Это было очень круто, однако со временем перетекло в самоуверенность. Нам немножко не хватило эмоций и силенок, когда проиграли в Новосибирске. Сам по себе выезд был тяжелый. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Главное – не поникнуть и не уйти в себя из-за поражений, жизнь не останавливается. Игры идут через день, даже не успеваешь задуматься об этом.

Победы психологически подбивают выигрывать еще больше. Чувствуешь себя уверенно, знаешь, что может быть не так тяжело.

– Какой матч запомнился больше всего в этом сезоне?

– У нас была пара хороших матчей с камбэками. Запомнился матч со СКА, когда забросили победную шайбу на последних секундах после вбрасывания. Помню матч с ЦСКА на выезде, когда вели 2:0, а потом отдали игру и проиграли в овертайме. Так сильно игры в памяти не откладываются. Постоянно новые игры и новые эмоции.

– Какие эмоции были в том матче со СКА?

– Это невероятно было. Все уже готовились к овертайму. Все случилось моментально, никто этого не ожидал. Бросок ради броска был, мне кажется, чтобы просто до ворот довести. Повезло, что вратарь ничего не увидел, а шайба залетела.

– В команде обращают внимание, что сейчас, возможно, идеальное время навязать борьбу топам? У СКА и ЦСКА дела пока складываются не лучшим образом.

– Главное, чтобы у нас был правильный рисунок игры и мы все делали ради команды. С этим придут и победы. Нужно акцентированно подходить к каждой игре, игроки не должны зацикливаться на себе. Необходима стабильность, чтобы держаться на вершине и пройти сезон безо всяких спадов.

– «Спартак» в последний раз самостоятельно преодолевал первый раунд Кубка Гагарина аж в 2010 году. Объективно, из восьмерки вы уже точно не выпадете. Возможно, какие-то мысли о плей-офф уже посещают голову?

– Да нужно еще в восьмерке остаться для начала (смеется)…

– Не представляю, что должно случиться, чтобы «Спартак» оттуда выпал.

– Да все же может быть, те же травмы. Сейчас тренеры дают молодым ребятам шанс проявить себя, вырасти самим и помочь развиться команде. В плей-офф другая игра, там не угадаешь, что и как будет. Главное – хорошо подготовиться к плей-офф, отточить навыки, взаимодействие. Для этого и нужна регулярка. А так далеко мы не загадываем, живем сегодняшним днем, – сказал нападающий « ».