Цыплаков о том, что не стал забивать в пустые ворота: «Хотел поделиться голом. Было смешно, но понял, что сделал не очень полезную вещь – стыдно»

Теги Спартак КХЛ Сочи Герман Рубцов Максим Цыплаков ТАСС Хоккей

Максим Цыплаков объяснил незабитый гол в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока. Цыплаков оказался перед пустыми воротами соперника, но не стал бросать и сделал передачу Герману Рубцову, которому не позволили нанести бросок. Хоккеисты «Сочи» отобрали шайбу и забил в ответной атаке

«Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым.

На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел как лучше.

Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало», – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

Форвард «Спартака» Цыплаков не стал забивать, оказавшись перед пустыми воротами. «Сочи» отобрал шайбу и забил в ответной атаке

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10 комментариев
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Ответ Russ Ivan
Всё правильно сделал, играл за товарища и значит команду!
нет
надо реализовывать момент, а не мудрить
+5
0
+5
Вот и стало ясно
+2
0
+2
В итоге поделился голом с Авершиным
+2
0
+2
Всё правильно сделал, играл за товарища и значит команду!
+4
-3
+1
Больше так не делай!!!
+1
0
+1
Хороший игрок. Без шуток.
+1
0
+1
Момент, конечно, из категории неординарных. Упал защитник гостей, потерял шайбу, Цыплаков не стал забивать в пустые ворота, решив предоставить эту возможность Рубцову, который не может забить после травмы, но там все было на тоненького. В итоге сами не забили, а забил соперник, и вместо 5:2 стало 4:3. Так и получилось, что и партнеру не помог, и команду в определённой степени подвёл. Впрочем, у меня лично нет претензий к Цыплакову. Максим проводит отличный сезон, да и само решение помочь партнеру похвально и говорит о многом, разве что момент был выбран крайне неудачно.
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сказать, что я офигел от увиденного в ту минуту - это ничего не сказать)
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Ответ nikitosdaipoltos
нет надо реализовывать момент, а не мудрить
Это Команда, а не теннис...
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