Цыплаков о том, что не стал забивать в пустые ворота: «Хотел поделиться голом. Было смешно, но понял, что сделал не очень полезную вещь – стыдно»

Максим Цыплаков объяснил незабитый гол в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока. Цыплаков оказался перед пустыми воротами соперника, но не стал бросать и сделал передачу , которому не позволили нанести бросок. Хоккеисты «Сочи» отобрали шайбу и забил в ответной атаке

«Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым.

На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел как лучше.

Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало», – сказал нападающий «Спартака» .

Форвард «Спартака» Цыплаков не стал забивать, оказавшись перед пустыми воротами. «Сочи» отобрал шайбу и забил в ответной атаке