Жамнов о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота: «У меня даже смеха нет. Истерика. Нет объяснений. У нас был разговор в раздевалке»

Алексей Жамнов высказался о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока. оказался перед пустыми воротами соперника, но не стал бросать и сделал передачу , которому не позволили нанести бросок. Хоккеисты « » отобрали шайбу и забил в ответной атаке.

– Что произошло, когда Цыплаков вместо гола в пустые ворота пытался отдать пас на Германа Рубцова?

– Как я вам эту ситуацию опишу? У меня даже смеха нет. Истерика… У меня нет объяснений. Наверное, это вопрос к самому Цыплакову. У нас был разговор в раздевалке, но это внутренняя кухня.

– Подведите итоги первой части сезона.

– Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них. Но есть много хоккейных нюансов, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Забраться на вершину тяжело, но удержаться там еще сложнее.

– Вас удивляет такой удачный сезон?

– Это заслуга хоккеистов – они поверили в то, что игровая дисциплина и выполнение тренерских задач могут приносить результат.

Команда понимает, что мы можем выигрывать у любого соперника. Но всегда хочется лучше, чтобы команда двигалась в правильном направлении без перепадов, – сказал главный тренер «Спартака» .

Как превратить выход на пустые ворота – в гол соперника? Урок от «Спартака» 😱