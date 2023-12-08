Жамнов о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота: «У меня даже смеха нет. Истерика. Нет объяснений. У нас был разговор в раздевалке»
Алексей Жамнов высказался о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота.
«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока. Максим Цыплаков оказался перед пустыми воротами соперника, но не стал бросать и сделал передачу Герману Рубцову, которому не позволили нанести бросок. Хоккеисты «Сочи» отобрали шайбу и забил в ответной атаке.
– Что произошло, когда Цыплаков вместо гола в пустые ворота пытался отдать пас на Германа Рубцова?
– Как я вам эту ситуацию опишу? У меня даже смеха нет. Истерика… У меня нет объяснений. Наверное, это вопрос к самому Цыплакову. У нас был разговор в раздевалке, но это внутренняя кухня.
– Подведите итоги первой части сезона.
– Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них. Но есть много хоккейных нюансов, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Забраться на вершину тяжело, но удержаться там еще сложнее.
– Вас удивляет такой удачный сезон?
– Это заслуга хоккеистов – они поверили в то, что игровая дисциплина и выполнение тренерских задач могут приносить результат.
Команда понимает, что мы можем выигрывать у любого соперника. Но всегда хочется лучше, чтобы команда двигалась в правильном направлении без перепадов, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Как превратить выход на пустые ворота – в гол соперника? Урок от «Спартака» 😱
Это ж шоу, что злые то такие, в следящей раз будет кидать из-за своих ворот, чтоб вопросов меньше было.
Вон Ови недавно тоже упал и что?!