Жамнов о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота: «У меня даже смеха нет. Истерика. Нет объяснений. У нас был разговор в раздевалке»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Сочи Герман Рубцов Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Алексей Жамнов высказался о том, что Цыплаков не стал забивать в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока. Максим Цыплаков оказался перед пустыми воротами соперника, но не стал бросать и сделал передачу Герману Рубцову, которому не позволили нанести бросок. Хоккеисты «Сочи» отобрали шайбу и забил в ответной атаке.

– Что произошло, когда Цыплаков вместо гола в пустые ворота пытался отдать пас на Германа Рубцова?

– Как я вам эту ситуацию опишу? У меня даже смеха нет. Истерика… У меня нет объяснений. Наверное, это вопрос к самому Цыплакову. У нас был разговор в раздевалке, но это внутренняя кухня. 

– Подведите итоги первой части сезона.

– Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них. Но есть много хоккейных нюансов, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Забраться на вершину тяжело, но удержаться там еще сложнее.

– Вас удивляет такой удачный сезон?

– Это заслуга хоккеистов – они поверили в то, что игровая дисциплина и выполнение тренерских задач могут приносить результат.

Команда понимает, что мы можем выигрывать у любого соперника. Но всегда хочется лучше, чтобы команда двигалась в правильном направлении без перепадов, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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14 комментариев
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Ну это прям эпик фэйл был. Жамнов в раздевалке, наверное, чуть не придушил его.
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Да бывает, хрень это всё.
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Ответ АРХАТ
Не представляю такого инертного и флегматичного человека как Жамнов в ярости)
Юрзинов говорил что Жамнов пару раз в год просыпается.
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Цыплаков конечно не забитым голом в пустые ворота Сочи после того , как в ответной атаке они забили -заставил понервничать тренера ,своих партнёров и болельщиков и понятно , что после игры в раздевалке ему устроили "головомойку " без воды и мыла !
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Молодчик Жамнов, понимает что такому не место в спорте. А вот юзерам спортса понравилось.
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Вот играть спустя рукав всей командой - это норма, 0:5 получить тоже хорошо, а тут чел хотел симпровизировать, так всех собак повесить ….
Это ж шоу, что злые то такие, в следящей раз будет кидать из-за своих ворот, чтоб вопросов меньше было.
Вон Ови недавно тоже упал и что?!
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проступок цыплакова, полностью вписывается в философию игры жамнова. к сожалению, у команды нет "инстинкта хищника", когда надо "добить жертву", вместо того, чтобы играться с ней.
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У нас был разговор в раздевалке, разобрали ситуацию, когда вернётся Ковальчук ему надо будет отдавать точнее...
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в рыло-то втащил?
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Ответ Тёма Тёма
Ну это прям эпик фэйл был. Жамнов в раздевалке, наверное, чуть не придушил его.
Не представляю такого инертного и флегматичного человека как Жамнов в ярости)
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Ответ АРХАТ
Не представляю такого инертного и флегматичного человека как Жамнов в ярости)
Такие флегматики в ярости особенно страшны)
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Ответ grek087
Да бывает, хрень это всё.
Заигрался Макс.....ну бывает..... Бобров тоже гол пятой точкой хотел забить....в⚽
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Ответ гилберт
Молодчик Жамнов, понимает что такому не место в спорте. А вот юзерам спортса понравилось.
что он такого криминального совершил? за удаление игрока и за последующий, пропущенный гол - вообще получается надо расстрелять.
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Ответ Ветер
что он такого криминального совершил? за удаление игрока и за последующий, пропущенный гол - вообще получается надо расстрелять.
Спроси у профессионального тренера.
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