Цыплаков о преображении «Спартака»: «Главный фактор – Жамнов. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности»
Максим Цыплаков ответил на вопрос о преображении «Спартака».
– В чем секрет преображения «Спартака»?
– Думаю, главный фактор – приход Алексея Юрьевича Жамнова на тренерский мостик. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности.
Конечно, до этого он тоже был в клубе, был генеральным менеджером.
Тогда он тоже хорошо справлялся со своей работой в плане подбора игроков, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.