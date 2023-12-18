Цыплаков о преображении «Спартака»: «Главный фактор – Жамнов. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Максим Цыплаков Чемпионат.com Хоккей

Максим Цыплаков ответил на вопрос о преображении «Спартака».

– В чем секрет преображения «Спартака»?

– Думаю, главный фактор – приход Алексея Юрьевича Жамнова на тренерский мостик. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности.

Конечно, до этого он тоже был в клубе, был генеральным менеджером.

Тогда он тоже хорошо справлялся со своей работой в плане подбора игроков, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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