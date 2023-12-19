Билялетдинов о 4:0 с «Авангардом»: «В первой игре после паузы не все получалось. Но было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Дамир Жафяров Евгений Свечников Тимур Билялов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Авангардом».

Казанский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Оценка игры достаточно хорошая, команды долго не играли, в первой игре после паузы, конечно, не все получалось. Но я подчеркну, что было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже.

– Почти идеальный матч провела ваша команда. Вам не хватало пауз и тренировок в ноябре, чтобы показывать такой же хоккей?

– Думаю, все команды и отдыхали, и работали. Все в одних условиях.

– Тимур Билялов сегодня вытащил команду?

– Он молодец, играл хорошо и уверенно. Были очень сложные моменты, когда он выручал нас, это важно.

– Много новостей об уходе Дамира Жафярова. Почему он так мало доверия получил в вашей команде?

– Объясню. Игрового времени у него было достаточно, и доверия было много. Но у него была одна травма, после которой он лечился. Затем он вышел и получил вторую травму, и снова лечился, и до сих пор лечится. Доверия было достаточно.

– Вы можете представить, что он останется в «Ак Барсе»?

– Давайте обсуждать сегодняшнюю игру, это будет правильнее. Я сказал то, что мог сказать.

– После первого периода Александр Радулов был так расстроен, что сломал урну у скамейки.

– Я не видел этого, не знаю.

– А вы спокойны были?

– Я спокоен, да. По мне было видно, что я не спокоен? Мы продолжали нормально работать. Сделали коррекцию после первого периода. Я ничего нового не скажу, там было все как обычно. Если есть недостатки, мы об этом говорим в перерыве, конкретизируем, не более того. Команда выходит работать дальше.

– Хороший матч провел Евгений Свечников – у него хет-трик. Он сможет дальше показывать такие результаты?

– Будем надеяться на это, – сказал Билялетдинов.

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3 комментария
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Ответ Angryslon
Если бы не Билялов, не видать вам победы, как своих ушей!
Билялов как и любой игрок тоже часть команды!
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Конечно необходимо убрать эти паузы или отменить Кахаэль раз нет людей способных пройти дистанцию с играми без особых тепличных условий
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