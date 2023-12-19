Билялетдинов о 4:0 с «Авангардом»: «В первой игре после паузы не все получалось. Но было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Авангардом».

Казанский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Оценка игры достаточно хорошая, команды долго не играли, в первой игре после паузы, конечно, не все получалось. Но я подчеркну, что было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже.

– Почти идеальный матч провела ваша команда. Вам не хватало пауз и тренировок в ноябре, чтобы показывать такой же хоккей?

– Думаю, все команды и отдыхали, и работали. Все в одних условиях.

– сегодня вытащил команду?

– Он молодец, играл хорошо и уверенно. Были очень сложные моменты, когда он выручал нас, это важно.

– Много новостей об уходе . Почему он так мало доверия получил в вашей команде?

– Объясню. Игрового времени у него было достаточно, и доверия было много. Но у него была одна травма, после которой он лечился. Затем он вышел и получил вторую травму, и снова лечился, и до сих пор лечится. Доверия было достаточно.

– Вы можете представить, что он останется в « »?

– Давайте обсуждать сегодняшнюю игру, это будет правильнее. Я сказал то, что мог сказать.

– После первого периода был так расстроен, что сломал урну у скамейки.

– Я не видел этого, не знаю.

– А вы спокойны были?

– Я спокоен, да. По мне было видно, что я не спокоен? Мы продолжали нормально работать. Сделали коррекцию после первого периода. Я ничего нового не скажу, там было все как обычно. Если есть недостатки, мы об этом говорим в перерыве, конкретизируем, не более того. Команда выходит работать дальше.

– Хороший матч провел – у него хет-трик. Он сможет дальше показывать такие результаты?

– Будем надеяться на это, – сказал Билялетдинов.