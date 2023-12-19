Билялетдинов о 4:0 с «Авангардом»: «В первой игре после паузы не все получалось. Но было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Авангардом».
Казанский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Оценка игры достаточно хорошая, команды долго не играли, в первой игре после паузы, конечно, не все получалось. Но я подчеркну, что было желание и старание от игроков, это важно. И, конечно, результат тоже.
– Почти идеальный матч провела ваша команда. Вам не хватало пауз и тренировок в ноябре, чтобы показывать такой же хоккей?
– Думаю, все команды и отдыхали, и работали. Все в одних условиях.
– Тимур Билялов сегодня вытащил команду?
– Он молодец, играл хорошо и уверенно. Были очень сложные моменты, когда он выручал нас, это важно.
– Много новостей об уходе Дамира Жафярова. Почему он так мало доверия получил в вашей команде?
– Объясню. Игрового времени у него было достаточно, и доверия было много. Но у него была одна травма, после которой он лечился. Затем он вышел и получил вторую травму, и снова лечился, и до сих пор лечится. Доверия было достаточно.
– Вы можете представить, что он останется в «Ак Барсе»?
– Давайте обсуждать сегодняшнюю игру, это будет правильнее. Я сказал то, что мог сказать.
– После первого периода Александр Радулов был так расстроен, что сломал урну у скамейки.
– Я не видел этого, не знаю.
– А вы спокойны были?
– Я спокоен, да. По мне было видно, что я не спокоен? Мы продолжали нормально работать. Сделали коррекцию после первого периода. Я ничего нового не скажу, там было все как обычно. Если есть недостатки, мы об этом говорим в перерыве, конкретизируем, не более того. Команда выходит работать дальше.
– Хороший матч провел Евгений Свечников – у него хет-трик. Он сможет дальше показывать такие результаты?
– Будем надеяться на это, – сказал Билялетдинов.