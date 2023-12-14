Бабаев о Жафярове: «На встрече с главным тренером была озвучена позиция, что сотрудничество надо прекращать. Но дальше ничего не двигается»

Агент Шуми Бабаев высказался о возможном обмене Дамира Жафярова в «Авангард».

В нынешнем сезоне провел за « » 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

«Пока ничего не решается, честно говоря. Вопрос стоит на месте с переходом не только в « », но и вообще.

Есть совместная позиция двух сторон, которая была озвучена на встрече с главным тренером, что сотрудничество является неплодотворным и надо его прекращать. Но дальше ничего не двигается», – сказал .