Бабаев о Жафярове: «На встрече с главным тренером была озвучена позиция, что сотрудничество надо прекращать. Но дальше ничего не двигается»
Агент Шуми Бабаев высказался о возможном обмене Дамира Жафярова в «Авангард».
В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
«Пока ничего не решается, честно говоря. Вопрос стоит на месте с переходом не только в «Авангард», но и вообще.
Есть совместная позиция двух сторон, которая была озвучена на встрече с главным тренером, что сотрудничество является неплодотворным и надо его прекращать. Но дальше ничего не двигается», – сказал Шуми Бабаев.