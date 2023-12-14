Бабаев о Жафярове: «На встрече с главным тренером была озвучена позиция, что сотрудничество надо прекращать. Но дальше ничего не двигается»

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Агент Шуми Бабаев высказался о возможном обмене Дамира Жафярова в «Авангард».

В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

«Пока ничего не решается, честно говоря. Вопрос стоит на месте с переходом не только в «Авангард», но и вообще.

Есть совместная позиция двух сторон, которая была озвучена на встрече с главным тренером, что сотрудничество является неплодотворным и надо его прекращать. Но дальше ничего не двигается», – сказал Шуми Бабаев.

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2 комментария
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Зинетула бабай обратно в консультанты давай. Главного тренера дайте Ак Барсу прямо сейчас. Смысл ждать лета когда генмена вместе с дедушкой Билли уйдут. Петров за ними багаж тащить
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Ответ srs
Зинетула бабай обратно в консультанты давай. Главного тренера дайте Ак Барсу прямо сейчас. Смысл ждать лета когда генмена вместе с дедушкой Билли уйдут. Петров за ними багаж тащить
Сделают в АБ татарскую тройку круче, чем было в СКА. Все наладится. Прекратить эти вечные мучения с Антихоккеем
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