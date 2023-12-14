Никита Щитов высказался о возможном переходе Дамира Жафярова в «Авангард».

В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

– Судя по всему, у Жафярова есть цель сменить команду. Он работает над этим вместе с агентом.

Говорят, что Жафяров перейдет в «Авангард». Это хорошая команда, претендент на Кубок Гагарина. Возможно, там обретет свою прежнюю игру. Там другие требования, не такие, как у .

– Почему у Жафярова не получилось в «Ак Барсе»?

– Возможно, он не смог вписаться в систему Билялетдинова. У «Ак Барса» в составе много звездных игроков. Жафяров – зависимый нападающий, ему нужны постоянные партнеры. В прошлом сезоне он здорово выглядел в в тройке с и .

Бывает такое, что игрок после перехода в другую команду не попадает в систему тренера, не может сыграться с новыми партнерами. Ничего страшного. У Жафярова получится раскрыть свои качества в «Авангарде». Он классный игрок и доказывал это в «Торпедо».

– Насколько тяжело влиться в команду после обмена?

– Все хоккеисты приучены к таким ситуациям. Игроки в лиге все друг друга хорошо знают, поэтому адаптация в Омске не будет для Жафярова проблемой.

Тем более он мастер, ему будет достаточно несколько матчей притереться к новым партнерам, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»