Никита Щитов: «Жафяров – зависимый форвард, ему нужны постоянные партнеры. Возможно, в «Авангарде» он обретет прежнюю игру. Там требования не такие, как у Билялетдинова»
Никита Щитов высказался о возможном переходе Дамира Жафярова в «Авангард».
В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
– Судя по всему, у Жафярова есть цель сменить команду. Он работает над этим вместе с агентом.
Говорят, что Жафяров перейдет в «Авангард». Это хорошая команда, претендент на Кубок Гагарина. Возможно, там Дамир обретет свою прежнюю игру. Там другие требования, не такие, как у Зинэтулы Билялетдинова.
– Почему у Жафярова не получилось в «Ак Барсе»?
– Возможно, он не смог вписаться в систему Билялетдинова. У «Ак Барса» в составе много звездных игроков. Жафяров – зависимый нападающий, ему нужны постоянные партнеры. В прошлом сезоне он здорово выглядел в СКА в тройке с Маратом Хуснутдиновым и Маратом Хайруллиным.
Бывает такое, что игрок после перехода в другую команду не попадает в систему тренера, не может сыграться с новыми партнерами. Ничего страшного. У Жафярова получится раскрыть свои качества в «Авангарде». Он классный игрок и доказывал это в «Торпедо».
– Насколько тяжело влиться в команду после обмена?
– Все хоккеисты приучены к таким ситуациям. Игроки в лиге все друг друга хорошо знают, поэтому адаптация в Омске не будет для Жафярова проблемой.
Тем более он мастер, ему будет достаточно несколько матчей притереться к новым партнерам, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»