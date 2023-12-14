Никита Щитов: «Жафяров – зависимый форвард, ему нужны постоянные партнеры. Возможно, в «Авангарде» он обретет прежнюю игру. Там требования не такие, как у Билялетдинова»

Теги Ак Барс Авангард СКА возможные переходы Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Марат Хайруллин Марат Хуснутдинов Хоккей

Никита Щитов высказался о возможном переходе Дамира Жафярова в «Авангард».

В нынешнем сезоне Жафяров провел за «Ак Барс» 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

– Судя по всему, у Жафярова есть цель сменить команду. Он работает над этим вместе с агентом.

Говорят, что Жафяров перейдет в «Авангард». Это хорошая команда, претендент на Кубок Гагарина. Возможно, там Дамир обретет свою прежнюю игру. Там другие требования, не такие, как у Зинэтулы Билялетдинова.

– Почему у Жафярова не получилось в «Ак Барсе»?

– Возможно, он не смог вписаться в систему Билялетдинова. У «Ак Барса» в составе много звездных игроков. Жафяров – зависимый нападающий, ему нужны постоянные партнеры. В прошлом сезоне он здорово выглядел в СКА в тройке с Маратом Хуснутдиновым и Маратом Хайруллиным.

Бывает такое, что игрок после перехода в другую команду не попадает в систему тренера, не может сыграться с новыми партнерами. Ничего страшного. У Жафярова получится раскрыть свои качества в «Авангарде». Он классный игрок и доказывал это в «Торпедо».

– Насколько тяжело влиться в команду после обмена?

– Все хоккеисты приучены к таким ситуациям. Игроки в лиге все друг друга хорошо знают, поэтому адаптация в Омске не будет для Жафярова проблемой.

Тем более он мастер, ему будет достаточно несколько матчей притереться к новым партнерам, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
так говорит, как будто обмен уже дело решеное
+2
0
+2
Так и будет ✌️авангард играет в хоккей в отличии от казани
0
0
0
Ответ Tosha NeoN
так говорит, как будто обмен уже дело решеное
да остались формальности
0
0
0
Ответ Игорь Кузлякин
да остались формальности
тебе откуда знать персиколиз? где Брасард и Заха ирод?
0
0
0
Ответ Tosha NeoN
так говорит, как будто обмен уже дело решеное
и если не захотят на деньги, то просто разорвёт контракт, это уже точно Там Бабаев взбучку поднял
0
0
0
Ответ Tosha NeoN
тебе откуда знать персиколиз? где Брасард и Заха ирод?
о ну ты (( и..... ну я забыл кому говорю((
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий